"Нафтогаз" очікує провокацій від "Газпрому" і звинувачень у крадіжці газу

"Нафтогаз України" в зв'язку з сильними морозами в Росії чекає звинувачень з боку "Газпрому" в крадіжці газу і неможливості забезпечити транзит.

Прес-служба "Нафтогазу" в своєму Facebook поділилася постом президента центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайла Гончара.

Той пише, що "Газпрому" може не вистачити газу для забезпечення російських і європейських споживачів в повному обсязі.

"Арктичні маси досить швидко рухаються на схід, дещо послаблюючи свій вплив на Європу і допікаючи Росії ... Це означає, що "Газпром" може опинитися в положенні 5-річної давності - кінця січня-початку лютого 2012 р., коли він був не в змозі задовольнити потреби зарубіжних споживачів при піковому зростанні потреб російських ... Тоді перевагу буде надано задоволенню російських потреб, а Європу частково можна буде відсікти, припинивши транзит через Україну під штучним приводом "крадіжки газу", тому що в українських ПСГ "мало газу", - зазначив Гончар.

"Нафтогаз ", у свою чергу, наголошує, що Росія захоче "зробити крайньою" Україну.

"Чекаємо улюблену пісню: лякати тим, що Україна відбирає газ зі своїх підземок. Це наш газ, ми його закачали в сховища саме для того, щоб взимку відбирати. Ніяких зобов'язань допомагати "Газпрому" нашими запасами, коли йому не вистачає, в України немає", - йдеться в повідомленні.

"Нафтогаз" зазначає, що щодня публікує дані про заявлені обсяги транзиту, фактичні надходження газу, фактичний транзит. Тепер же компанія також буде оприлюднювати інформацію про тиск на вхідних пунктах "Суджа" і "Писарівка".

Нагадаємо, що голова "Нафтогазу" зазначив, що Росія зможе повністю відмовитися від транзиту газу через територію України у разі реалізації проектів будівництва двох ниток "Турецького потоку" і "Північного потоку-2".

Раніше, глава "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія може припинити постачання газу, якщо Україна стягне з російського газового монополіста штраф у формі відбирання газу.