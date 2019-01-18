Україна втратила $32 млрд: "Нафтогаз" підрахував збитки від газових контрактів з Росією в 2009
"За період до 2014 року Україна втратила безповоротно приблизно 32 млрд доларів, ця цифра складається з переплат, штрафів та інших компонентів, які є наслідком контрактів 2009 року, в перерахунку на кожну українську сім'ю це приблизно 61 тис. гривень... Якщо говорити про те, що вдалося врятувати завдяки Стокгольмського арбітражу, - це 94,7 млрд доларів, у перерахунку на кожну сім'ю це 177 тис. гривень", - заявив на прес-конференції голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
Раніше голова Нафтогазу Андрій Коболєв повідомив, що його компанія готова відмовитися від нового арбітражного позову проти Газпрому на загальну суму 11,6 мільярдів доларів задля збереження транзиту російського газу через Україну.
Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз" України Юрій Вітренко заявляв, що запуск російських газопроводів "Північний потік-2" (Nord Stream 2) і "Південний потік" можуть надати Україні істотні економічні збитки, адже росіяни можуть обійтися без українського транзиту, тобто обсяги транзиту можуть бути нульовими.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова продовжити контракт на транзит газу через Україну в разі "врегулювання" спору між "Нафтогазом" і "Газпромом".
Водночас в самому "Нафтогазі" наголосили, що згадані Путіним два спори вже були врегульовані в Стокгольмському арбітражі. І проблема "лише" в тому, що "Газпром" не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не платить нам $2,6 млрд компенсації, яку визначив арбітраж.
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