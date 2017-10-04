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"Нафтогаз" підписав меморандум про можливу співпрацю зі словацькою та італійською компаніями

На думку Гройсмана, це добрий сигнал про довіру до України
НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз" підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільної оцінки можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи України з компаніями Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s. (Словаччина).
"Нафтогаз" підписав меморандум про можливу співпрацю зі словацькою та італійською компаніями Фото: peoplenews.com.ua

"Меморандум підписали в присутності міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, Комісара ЄС з енергетики та кліматичних дій Мігеля Каньєте та Міністра економічного розвитку Італії Карло Календи", - на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

На думку Гройсмана, це добрий сигнал про довіру до України та про впевненість у важливості нашої ГТС для Європи.

"Ми переконані, що збережемо свої позиції на ринку транспортування газу. А та співпраця, яка сьогодні розвивається, дозволить використати міжнародний досвід і знання для трансформації українського оператора за європейськими стандартами", - повідомив він.

За словами Гройсмана, інтерес у співробітництві висловили також інші європейські оператори.

"Плануємо провести конкурс на кращу пропозицію співробітництва", - додав прем’єр.

"Остаточне рішення щодо можливого партнерства, згідно із Законом "Про ринок природного газу", прийматиме українська влада", - підсумував він.

Відзначимо, що в жовтні минулого року повідомлялося, що дві європейські компанії готові взяти в управління українські магістральні газопроводи.

Зазначалося, що газові компанії з Італії та Словаччини прислали комерційні пропозиції до умов своєї діяльності в якості оператора української ГТС. Для співпраці з ними необхідно виділити в окрему структуру магістральні газопроводи.

Нагадаємо, що за підсумками першого кварталу 2017 року через національну газотранспортну мережу України для європейських споживачів було транспортовано 23,2 млрд кубометрів газу, що на 20% більше показників минулого року.

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