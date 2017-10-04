"Нафтогаз" підписав меморандум про можливу співпрацю зі словацькою та італійською компаніями
"Меморандум підписали в присутності міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, Комісара ЄС з енергетики та кліматичних дій Мігеля Каньєте та Міністра економічного розвитку Італії Карло Календи", - на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
На думку Гройсмана, це добрий сигнал про довіру до України та про впевненість у важливості нашої ГТС для Європи.
"Ми переконані, що збережемо свої позиції на ринку транспортування газу. А та співпраця, яка сьогодні розвивається, дозволить використати міжнародний досвід і знання для трансформації українського оператора за європейськими стандартами", - повідомив він.
За словами Гройсмана, інтерес у співробітництві висловили також інші європейські оператори.
"Плануємо провести конкурс на кращу пропозицію співробітництва", - додав прем’єр.
"Остаточне рішення щодо можливого партнерства, згідно із Законом "Про ринок природного газу", прийматиме українська влада", - підсумував він.
Відзначимо, що в жовтні минулого року повідомлялося, що дві європейські компанії готові взяти в управління українські магістральні газопроводи.
Зазначалося, що газові компанії з Італії та Словаччини прислали комерційні пропозиції до умов своєї діяльності в якості оператора української ГТС. Для співпраці з ними необхідно виділити в окрему структуру магістральні газопроводи.
Нагадаємо, що за підсумками першого кварталу 2017 року через національну газотранспортну мережу України для європейських споживачів було транспортовано 23,2 млрд кубометрів газу, що на 20% більше показників минулого року.
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