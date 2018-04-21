"Нафтогаз" підвищив ціни на газ у травні
Як повідомляють у Департаменті з корпоративних комунікацій НАК "Нафтогаз України", запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом.
Порівняно з цінами на квітень 2018 року, у травні ціни зросли на 5,2-5,5%.
Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м/місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати, встановлена на рівні 9 142,8 грн/тис. куб. м (на 5,5%, або на 472,8 грн/тис. куб. м більше встановленого для цієї категорії в квітні), на умовах оплати за фактом поставки – 10 041,6 грн/тис. куб. м (на 5,2%, або на 498 грн/тис. куб. м більше, ніж у квітні).
Згідно з прейскурантом "Нафтогазу", існує ще три категорії споживачів:
- ті, в кого щомісячні обсяги споживання нижче 50 тис. куб. м;
- постачальники для подальшої реалізації газу установам і організаціям, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, і промислові споживачі, у яких щомісячні обсяги не регулюються;
- дочірні підприємства НАКу, в яких 100% статутного капіталу компанії і в яких щомісячні обсяги не регулюються.
Для перших двох категорій споживачів ціна товарного газу також зросла на 5,2%, або на 498 грн/тис. куб. м до 10 041,6 грн/тис. куб. м, для третьої – на 5,5%, або на 472,8 грн/тис. куб. м до 9 142,8 грн/тис. куб. м.
У компанії нагадують, що з 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України "Про ринок природного газу", яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. З метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб'єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов'язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
Нагадаємо, у квітні НАК "Нафтогаз України" підвищила ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 10%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Роттердам+: Наслідки монополізації енергетичого ринку
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це