"Нафтогаз" підвищив ціни на газ у травні

Порівняно з цінами на квітень 2018 року, у травні ціни зросли на 5,2-5,5%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила на травень на 5,2-5,5% ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету.

Як повідомляють у Департаменті з корпоративних комунікацій НАК "Нафтогаз України", запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом.

Порівняно з цінами на квітень 2018 року, у травні ціни зросли на 5,2-5,5%.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м/місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати, встановлена на рівні 9 142,8 грн/тис. куб. м (на 5,5%, або на 472,8 грн/тис. куб. м більше встановленого для цієї категорії в квітні), на умовах оплати за фактом поставки – 10 041,6 грн/тис. куб. м (на 5,2%, або на 498 грн/тис. куб. м більше, ніж у квітні).

Згідно з прейскурантом "Нафтогазу", існує ще три категорії споживачів:

- ті, в кого щомісячні обсяги споживання нижче 50 тис. куб. м;

- постачальники для подальшої реалізації газу установам і організаціям, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, і промислові споживачі, у яких щомісячні обсяги не регулюються;

- дочірні підприємства НАКу, в яких 100% статутного капіталу компанії і в яких щомісячні обсяги не регулюються.

Для перших двох категорій споживачів ціна товарного газу також зросла на 5,2%, або на 498 грн/тис. куб. м до 10 041,6 грн/тис. куб. м, для третьої – на 5,5%, або на 472,8 грн/тис. куб. м до 9 142,8 грн/тис. куб. м.

У компанії нагадують, що з 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України "Про ринок природного газу", яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. З метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб'єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов'язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, у квітні НАК "Нафтогаз України" підвищила ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 10%.