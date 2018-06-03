Нафтогаз планує відкрити представництво в Німеччині

Також представництво представлятиме інтереси компанії в Австрії та Швейцарії

Нафтогаз України відкриє представництво в Мюнхені.

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає "Інтерфакс-Україна".

Представництво представлятиме інтереси Нафтогазу на території Німеччини, а також в Австрії та Швейцарії.

Як зазначено на сайті Нафтогазу, у компанії вже є філії в Єгипті, Туркменістані, а також представництва в Бельгії та Угорщини.

5 березня стало відомо, що Нафтогаз закриє своє представництво в Російській Федерації.

Нагадаємо, головний комерційний директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що НАК "Нафтогаз України" зараз володіє достатніми ресурсами для забезпечення закупівель газу в Європі, а також може вийти на міжнародно-фінансовий ринок і випустити єврооблігації.