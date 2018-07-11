Нафтогаз подав позов до Кабміну на 6,6 млрд грн за газ для населення
Позов поданий до Господарського суду Києва 22 жовтня 2018 року.
Вимоги обґрунтовані тим, що Кабмін своєю бездіяльністю, яка полягає у невизначеності джерел фінансування та порядку визначення компенсації, яка надається суб'єктам ринку природного газу, завдав компанії збитків на суму 6,6 млрд грн.
Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.
Також Кабмін своєю постановою від 19 жовтня №867 продовжив до 1 травня 2020 року покладання спеціальних зобов'язань на Нафтогаз та обласні газопостачальні компанії постачати населенню і підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ) природний газ.
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