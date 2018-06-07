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"Нафтогаз" подав позов на $11,6 млрд проти "Газпрому"

Українська компанія вимагає перегляду тарифу на транзит, починаючи з 2013 року
"Нафтогаз України" подав у Стокгольмський арбітраж позов із вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом із "Газпромом", починаючи з березня 2013 року. Українська компанія оцінює свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів без урахування відсотків.
"Нафтогаз" подав позов на $11,6 млрд проти "Газпрому" Фото: pravda.press

Компанія повідомила, що транзитний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" дозволяє сторонам вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню, йдеться на сайті "Нафтогазу".

У своєму рішенні від 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж з процедурних причин відхилив вимогу "Нафтогазу" про перегляд тарифу.

У березні 2018 року "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" розпочати переговори про перегляд тарифу, але "Газпром" зайняв на переговорах неконструктивну позицію, у зв'язку з чим "Нафтогаз" вирішив звернутися до арбітражу.

"Продовжуємо кошмарити бабусю", - так прокоментувала новий позов прес-служба компанії у фейсбуці.

Нагадаємо, що в Стокгольмі відбулися вже два арбітражні провадження в рамках суперечки між "Нафтогазом" і "Газпромом". За їх результатами "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

Україна вже стягнула з російського "Газпрому" понад 100 млн гривень в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

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06 07 2018 18:42
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