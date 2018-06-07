"Нафтогаз" подав позов на $11,6 млрд проти "Газпрому"
Компанія повідомила, що транзитний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" дозволяє сторонам вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню, йдеться на сайті "Нафтогазу".
У своєму рішенні від 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж з процедурних причин відхилив вимогу "Нафтогазу" про перегляд тарифу.
У березні 2018 року "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" розпочати переговори про перегляд тарифу, але "Газпром" зайняв на переговорах неконструктивну позицію, у зв'язку з чим "Нафтогаз" вирішив звернутися до арбітражу.
"Продовжуємо кошмарити бабусю", - так прокоментувала новий позов прес-служба компанії у фейсбуці.
Нагадаємо, що в Стокгольмі відбулися вже два арбітражні провадження в рамках суперечки між "Нафтогазом" і "Газпромом". За їх результатами "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".
Україна вже стягнула з російського "Газпрому" понад 100 млн гривень в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
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