"Нафтогаз" погрожує "Газпрому" ще одним позовом до Стокгольмського арбітражу

Компанія готова судитися, якщо Росія не буде прокачувати 110 млрд куб. газу в найближчі 10 років

Нафтогаз" зажадав від "Газпрому" прокачувати через Україну по 110 млрд кубометрів газу в рік у найближчі 10 років. В іншому випадку український холдинг має намір стягнути з "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі компенсацію за знецінення своєї газотранспортної системи в розмірі до $11 млрд.

Позицію "Нафтогазу" щодо умов транзиту російського газу в 2020-2028 роках - після закінчення поточного транзитного контракту з "Газпромом" - комерційний директор НАК Юрій Вітренко надіслав заступникові голови правління "Газпрому" Олександру Медведєву "на травневі свята", - інформує російське видання "Коммерсант".

"Нафтогаз" пропонує такі варіанти - самостійне бронювання "Газпромом" потужностей газотранспортної системи (ГТС) України або їх бронювання клієнтами "Газпрому" (останнє фактично означає здачу газу "Газпромом" на східному кордоні України). У цих випадках застосовним правом для контракту буде українське, яке, наполягає "Нафтогаз", зараз гармонізовано з енергозаконодавством ЄС. Інший варіант - продаж газу "Нафтогазу" на східному кордоні України зі зворотною покупкою цього обсягу на західному (газовий своп). У цьому випадку плата за транзит буде оформлена як маржа між угодами, і "Нафтогаз" готовий на контракт за іншим правом, у тому числі за шведським (як зараз у транзитному контракті).

Що стосується рівня тарифів на прокачування, то "Нафтогаз" наполягає на їх підвищенні вже в 2018-2019 роках (тобто в рамках чинного контракту), вважаючи їх заниженими.

Формула тарифу зараз складається з двох частин - ставки за прокачування 1 тис. кубометрів на 100 км плюс ціни "паливного газу" (який "Газпром" постачає "Нафтогазу"). Паливна складова - компенсація витрат "Нафтогазу" на газ, який спалюється на компресорних станціях для забезпечення транзиту. Зараз повна ставка транзиту, за даними видання, - $2,52 на 1 тис. кубометрів на 100 км, у тому числі $0,65 паливної складової.

"Нафтогаз" виходить з того, що "Газпром", відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, буде прокачувати по ГТС України не менш ніж 110 млрд кубометрів на рік у 2018-2019 роках ("Газпром" з цим не згоден). За чинною ставкою без урахування паливної складової "Нафтогаз" отримуватиме $2,55 млрд виручки на рік. Але українська компанія хоче $3,7 млрд - з підвищенням тарифу приблизно на 33%. Компанія 13 березня надіслала "Газпрому" повідомлення про перегляд тарифів, і якщо сторони не домовляться, збирається йти до арбітражу. Після 2019 року "Нафтогаз" вважає достатньою тарифну виручку в розмірі $2,7 млрд на рік без паливної складової (зростання ставки на 3% при інших рівних), але за умови транзиту 110 млрд кубометрів на рік. НАК пропонує перенести підвищені платежі за 2018-2019 роки на 2020-2028 роки, тоді в найближчі два роки тариф не зміниться, а потім середній платіж становитиме $3,2 млрд на рік.

Нагадаємо, на початку березня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 млрд доларів.

З урахуванням раніше присудженої на користь "Газпрому" суми за контрактом на поставку арбітри зробили залік зустрічних вимог. Російська компанія повинна виплатити українській 2,56 млрд доларів.

Загалом "Нафтогаз" вимагав від "Газпрому" 17 млрд доларів. "Газпром" оскаржив рішення, а також оголосив про розірвання контрактів з українською стороною.

При цьому заступник голови правління російської компанії Олександр Медведєв підкреслив, що розрив угод з "Нафтогазом" не означає припинення транзиту газу в Євросоюз через Україну.

Наприкінці березня "Газпром" уже подавав апеляцію на рішення суду щодо спору з "Нафтогазом" через "істотні процесуальні порушення, допущені арбітрами".