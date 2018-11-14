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Нафтогаз помістив одразу два десятка постачальників тепла в "зону ризику"

Проблеми з пільговими поставками газу залишилися у 22 з 1168 теплопостачальних підприємств
Станом на 13 листопада 1146 теплопостачальних підприємств купують газ на пільгових умовах у Нафтогазу України. Разом з тим останній зараз не має можливості надати номінації на газ 22 теплопостачальним підприємствам, в тому числі, 12 великим, в дев'яти регіонах.
Нафтогаз помістив одразу два десятка постачальників тепла в "зону ризику" Фото: kvedomosti.com

Ключові проблемні ситуації з тепловиробниками зараз є у Кривому Розі, Херсонській області, містах Сміла, Сєверодонецьк, Первомайськ та Шепетівка.

Нафтогаз пояснює, що виробники тепла в цих містах накопичили значну заборгованість, не дотримуються графіків її погашення або в попередньому періоді розрахувалися з компанією менш ніж за 90% використаного газу.

"Головна причина - невиконання виробниками тепла вимог постанови Кабінету Міністрів №867 Про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку природного газу від 19 жовтня 2018 року. Нафтогаз сподівається, що місцеві органи влади та управителі цих підприємств негайно долучаться до вирішення ситуації", - повідомила прес-служба Нафтогазу.

У Нафтогазі додали, що затримка зі стартом опалювального сезону у кількох містах ставить під загрозу комфорт і безпеку мешканців, особливо зважаючи на очікуване похолодання найближчими днями. Нафтогаз стурбований тим, що "бездіяльність деяких органів місцевої влади та управителей майна ТЕЦ вже вкотре перетворює жителів місцевих громад на заручників".

"Поки ці підприємства не виконають ці вимоги законодавства, Нафтогаз не може надавати їм номінації на газ на пільгових умовах, визначених Кабінетом міністрів", - зазначає компанія.


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14 11 2018 11:05
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