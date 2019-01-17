Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Нафтогаз" пояснив завищені тарифи на газ передвиборчими провокаціями посередників

Киянам запропонували надсилати скріншоти платіжних квитанцій із завищеними тарифами
"Нафтогаз України" заявив, що платіжні квитанції з підвищеними тарифами на газ, отримані киянами, є передвиборною провокацією.
"Нафтогаз" пояснив завищені тарифи на газ передвиборчими провокаціями посередників Фото: gettyimages.com

Киянам, які отримали від "Київгазенерджі" платіжні квитанції з підвищеними тарифами, пропонують надсилати скріншоти рахунків на адресу "Нафтогазу".

"Шановні кияни, а хто з вас отримав вчора платіжки за газ від Київгазенерджі із суттєво збільшеним тарифом? Будемо вдячні за скріншоти таких рахунків", - повідомляє прес-служба компанії Facebook.

"Вже вкотре приватні посередники, підконтрольні колишнім регіоналам, створюють провокації перед виборами. Кажуть, у них якась прикра опєчатка закралася. Цікаво, що про це думає регулятор НКРЕКП?", - відзначають в компанії.

Раніше повідомляли, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) звернулась до Державної регуляторної служби задля погодження позапланової перевірки 20 облгазів через донарахування ними боргів споживачам.

Як відомо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зменшила тариф на транспортування газу вдвічі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2019 20:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.