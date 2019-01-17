"Нафтогаз" пояснив завищені тарифи на газ передвиборчими провокаціями посередників

"Нафтогаз України" заявив, що платіжні квитанції з підвищеними тарифами на газ, отримані киянами, є передвиборною провокацією.

Киянам, які отримали від "Київгазенерджі" платіжні квитанції з підвищеними тарифами, пропонують надсилати скріншоти рахунків на адресу "Нафтогазу".

"Шановні кияни, а хто з вас отримав вчора платіжки за газ від Київгазенерджі із суттєво збільшеним тарифом? Будемо вдячні за скріншоти таких рахунків", - повідомляє прес-служба компанії Facebook.

"Вже вкотре приватні посередники, підконтрольні колишнім регіоналам, створюють провокації перед виборами. Кажуть, у них якась прикра опєчатка закралася. Цікаво, що про це думає регулятор НКРЕКП?", - відзначають в компанії.

Раніше повідомляли, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) звернулась до Державної регуляторної служби задля погодження позапланової перевірки 20 облгазів через донарахування ними боргів споживачам.

Як відомо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зменшила тариф на транспортування газу вдвічі.