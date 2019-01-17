"Нафтогаз" пояснив завищені тарифи на газ передвиборчими провокаціями посередників
Киянам, які отримали від "Київгазенерджі" платіжні квитанції з підвищеними тарифами, пропонують надсилати скріншоти рахунків на адресу "Нафтогазу".
"Шановні кияни, а хто з вас отримав вчора платіжки за газ від Київгазенерджі із суттєво збільшеним тарифом? Будемо вдячні за скріншоти таких рахунків", - повідомляє прес-служба компанії Facebook.
"Вже вкотре приватні посередники, підконтрольні колишнім регіоналам, створюють провокації перед виборами. Кажуть, у них якась прикра опєчатка закралася. Цікаво, що про це думає регулятор НКРЕКП?", - відзначають в компанії.
Раніше повідомляли, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) звернулась до Державної регуляторної служби задля погодження позапланової перевірки 20 облгазів через донарахування ними боргів споживачам.
Як відомо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зменшила тариф на транспортування газу вдвічі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"