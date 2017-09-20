"Нафтогаз" пред'явив Росії позов на 5 мільярдів доларів за активи в Криму

Українська компанія "Нафтогаз" у суді в Гаазі позивається до Росії через захоплення активів у Криму. На рішення третейського суду чекають у 2018 році

НАК "Нафтогаз України" і шість її дочірніх компаній, які входять в групу Нафтогаз, подали до Гаазького трибуналу позовну заяву про відшкодування збитків, заподіяних захопленням Російською Федерацією активів групи в АР Крим.

Збитки групи Нафтогаз у результаті окупації Криму на сьогодні оцінюються експертами в суму близько 5 млрд доларів, - повідомляє прес-служба компанії.

У Нафтогазі відзначили, що суд може винести рішення по цій справі до кінця 2018 року.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і її шість дочірніх компаній ініціювали згадане арбітражне провадження проти Російської Федерації 17 жовтня 2016 року.

У лютому 2016 року "Нафтогаз" ініціював переговорний процес щодо втрати своїх активів в Криму, направивши РФ повідомлення про інвестиційний спір в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між країнами.

У квітні минулого року голова Нафтогазу Андрій Коболєв заявляв, що компанія подала позов проти Росії в міжнародний арбітраж про відшкодування збитку за втрату своїх активів в Криму. Тоді вартість активів компанія оцінювала не менше ніж в 3 млрд доларів.

Для забезпечення захисту прав та інтересів групи в цьому процесі Нафтогаз залучив міжнародну юридичну компанію Covington&Burling LLP. Вона має позитивний досвід захисту інтересів клієнтів в процесах проти РФ і російських державних компаній, зазначили в Нафтогазі.

Зокрема, компанія представляла інтереси інвесторів нафтової компанії ЮКОС в суперечці проти РФ і добилася рішення суду про відшкодування 60 млрд доларів.

Нафтогаз у 2015 році оцінював свої кримські активи - 15 родовищ нафти і газу, три перспективні площі покладів нафти і газу, Глібовське підземне газосховище, магістральні газопроводи, 43 газорозподільні станції - в 590 млн доларів.

Приблизно в таку ж суму компанія оцінювала упущену вигоду через втрату близько 2 млрд кубометрів річного видобутку газу в Криму.

Крім того, Нафтогаз вимагає повернути дві морські бурові установки, на які він у 2011 році видав Чорноморнафтогазу кредит в розмірі 800 млн доларів, а також газ, що зберігався у Глібівському ПСГ.

Через окупацію Криму Росією українські компанії вже подали сім позовів щодо захисту інвестицій проти РФ. Свої позови подали Укрнафта, Ощадбанк, Ігор Коломойський і Аеропорт Бельбек, Приватбанк, Лугзор, компанія Стабіл, Еверест.

Нагадаємо, з наглядової ради "Нафтогазу" пішли останні незалежні члени, в тому числі і його голова Підлогу Уорвік.