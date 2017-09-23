"Нафтогаз" продає автопарк з "Мерседесів" Компанія візьме в оренду "Фольксвагени" та "Шкоди"

НАК "Нафтогаз України" вирішила продати 59 із 62 своїх автомобілів, зокрема весь парк "Мерседесів". Натомість вона орендує у своєї "дочки" "Газ Україна" 5 "Фольксвагенів" і 37 "Шкод" моделі "Октавія" та "Суперб".

Фото: vehicle-pedia.com

"Газ Україна" придбав ці автомобілі за кошти, отримані у комерційних компаній-боржників за боргами минулих років. Для здійснення такої угоди "Нафтогаз" подав документи і чекає необхідні погодження Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Фонду державного майна, Міністерства юстиції і Кабінету Міністрів України, повідомляє прес-служби НАК. Як відомо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" є однією з найбільших компаній України. Це вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного і розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і зрідження газу для споживачів. Нагадаємо, що заступник міського голови, директор департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради Михайло Лисенко придбав новенький автомобіль BMW за 2 мільйони гривень.

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