"Нафтогаз" прогнозує підвищення ціни за газ на 19%
Це передбачено фінансовим планом НАКу на 2017 рік, який винесений на обговорення уряду 19 липня, інформує LB.ua.
Згідно з ним, ціна реалізації природного газу для споживачів щодо яких Кабінетом міністрів покладено спеціальне зобов'язання (ПСО, тарифи для населення) до 1 жовтня відповідають поточним цінами, а з 1 жовтня збільшено на 19% до 5 873 гривень / тис. кубометрів без ПДВ.
Крім випадків прийняття відповідного рішення урядом, ціна на реалізацію природного газу споживачам щодо яких не покладено спецобязательство, встановлюються компанією самостійно.
Раніше повідомляли, що НАК "Нафтогаз України" з 1 липня 2017 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 3% (на 222 грн) - до 7208,4 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підготував новий законопроект про використання державних газорозподільних мереж.
Відзначимо, що Україна після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років збільшила запаси газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 38,3%, свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".
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