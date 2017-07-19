"Нафтогаз" прогнозує підвищення ціни за газ на 19%

З 1 жовтня вона складе 5 873 гривень / тис. кубометрів без ПДВ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" очікує підвищення ціни на газ для населення на 18,84% або на 931 гривню за 1 тис. Кубометрів, до 5 873 гривень за 1 тис. кубометрів без податку на додану вартість з жовтня.

Це передбачено фінансовим планом НАКу на 2017 рік, який винесений на обговорення уряду 19 липня, інформує LB.ua.

Згідно з ним, ціна реалізації природного газу для споживачів щодо яких Кабінетом міністрів покладено спеціальне зобов'язання (ПСО, тарифи для населення) до 1 жовтня відповідають поточним цінами, а з 1 жовтня збільшено на 19% до 5 873 гривень / тис. кубометрів без ПДВ.

Крім випадків прийняття відповідного рішення урядом, ціна на реалізацію природного газу споживачам щодо яких не покладено спецобязательство, встановлюються компанією самостійно.

Раніше повідомляли, що НАК "Нафтогаз України" з 1 липня 2017 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 3% (на 222 грн) - до 7208,4 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підготував новий законопроект про використання державних газорозподільних мереж.

Відзначимо, що Україна після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років збільшила запаси газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 38,3%, свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".