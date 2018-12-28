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"Нафтогаз": Прохоренко був попереджений про корупціонерів в "Укргазвидобуванні"

На підтвердження своїх слів Вітренко надав копію службової записки директора з безпеки "Нафтогазу" Костянтина Пожидаєва
НАК "Нафтогаз України" ще минулого року звертав увагу керівництва "Укргазвидобування" на дії двох чиновників цієї компанії, яких минулого тижня затримала Генеральна прокуратура.
"Нафтогаз": Прохоренко був попереджений про корупціонерів в "Укргазвидобуванні" Олег Прохоренко. Фото: unian.net

"Прохоренко несе персональну відповідальність за закупівлі в "Укргазвидобування". Це було запропоновано самим Прохоренком після того як "Нафтогаз" ще з 2017 року вказував на системні проблеми та корупційні ризики із закупівлями в "Укргазвидобування", - повідомив головний операційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує "Економічна правда".

"Усі ключові рішення щодо цього приймалися особисто Прохоренком, і тільки Прохоренко комунікував з "Нафтогазом" щодо цих рішень. Зокрема, це стосується і рішень щодо перебування на посадах Гордієнка та Микитіна (співробітників "Укргазвидобування", затриманих минулого тижня ГПУ - ЕП). "Нафтогаз" рекомендував їх звільнити ще в 2017 році після встановлених системних проблем, але Прохоренко вирішив їх не звільняти", - повідомив ЕП Вітренко.

На підтвердження своїх слів Вітренко надав копію службової записки директора з безпеки "Нафтогазу" Костянтина Пожидаєва, яка влітку минулого року була переадресована главою НАК Андрієм Коболєвим на главу "Укргазвидобування" Олега Прохоренка.

Нагадаємо, з "Укргазвидобування" звільнили двох співробітників, яких у четвер затримали за підозрою у корупції.

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28 12 2018 16:25
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