"Нафтогаз" придбав Коболєву броньований "Кадиллак"

Служба безпеки НАК "Нафтогаз України" підвищила ступінь заходів безпеки голови компанії Андрія Коболєва.

За словами джерела "Економічної правди", основна увага була приділена запобіганню (попередженню) зовнішніх (вуличних) загроз життю і здоров'ю, у зв'язку з чим було прийнято рішення про перехід на використання головою "Нафтогазу" броньованого автомобіля - Кадиллак Ескалейд (Cadillac Escalade).

За даними ЕП, цей автомобіль був придбаний в червні і зареєстрований на компанію ТОВ "УТН-Безпека". Вона опосередковано (через ТОВ "Корпоративний фонд "Укртранснафта") належить державній "Укртранснафті".

До переходу на використання броньованого автомобіля Коболєв використовував цивільну бюджетну Toyota Highlander.

У НАК "Нафтогаз України" не коментують причин підвищення заходів безпеки Андрія Коболєва.

За даними ЕП, за три роки управління держкомпанією Коболєв отримував неодноразові загрози життю і здоров'ю. У 2015 році на нього було скоєно замах - був обстріляний будинок під Києвом, в якому він проживав на той момент.

У той же час джерело ЕП стверджує, що поточне рішення про підвищення заходів безпеки глави "Нафтогазу" не пов'язане з епізодами минулих років.

"Напади або загрози, які мали місце в минулому, не є релевантними для прийняття вищезгаданого рішення. Це рішення має іншу природу. Ця природа - аналіз ризиків в майбутньому", - говорить джерело ЕП.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.