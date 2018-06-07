"Нафтогаз" придбав Коболєву броньований "Кадиллак"
За словами джерела "Економічної правди", основна увага була приділена запобіганню (попередженню) зовнішніх (вуличних) загроз життю і здоров'ю, у зв'язку з чим було прийнято рішення про перехід на використання головою "Нафтогазу" броньованого автомобіля - Кадиллак Ескалейд (Cadillac Escalade).
За даними ЕП, цей автомобіль був придбаний в червні і зареєстрований на компанію ТОВ "УТН-Безпека". Вона опосередковано (через ТОВ "Корпоративний фонд "Укртранснафта") належить державній "Укртранснафті".
До переходу на використання броньованого автомобіля Коболєв використовував цивільну бюджетну Toyota Highlander.
У НАК "Нафтогаз України" не коментують причин підвищення заходів безпеки Андрія Коболєва.
За даними ЕП, за три роки управління держкомпанією Коболєв отримував неодноразові загрози життю і здоров'ю. У 2015 році на нього було скоєно замах - був обстріляний будинок під Києвом, в якому він проживав на той момент.
У той же час джерело ЕП стверджує, що поточне рішення про підвищення заходів безпеки глави "Нафтогазу" не пов'язане з епізодами минулих років.
"Напади або загрози, які мали місце в минулому, не є релевантними для прийняття вищезгаданого рішення. Це рішення має іншу природу. Ця природа - аналіз ризиків в майбутньому", - говорить джерело ЕП.
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.
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