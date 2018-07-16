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Нафтогаз прискорює процес розділення

PWC розпочне роботу негайно
Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" рекомендувала керівництву залучити консалтингову компанію PWC (PricewaterhouseCoopers) для прискорення відокремлення оператора газотранспортної системи.
Нафтогаз прискорює процес розділення Фото: afp.com

"PWC розпочне роботу негайно. Наглядова рада та керівництво НАК "Нафтогаз України" націлені на стрімку реалізацію відокремлення оператора ГТС у відповідності з директивою уряду у прозорий, ефективний та дієвий спосіб", - повідомляє прес-служба НАК "Нафтогазу".

Нагадаємо, Європейська комісія, Світовий банк та Енергетичне співтовариство висловили занепокоєння затримками у розділенні "Нафтогазу" та відхиленням від виконання зобов’язань.

 
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16 07 2018 14:05
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