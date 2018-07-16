CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаглядова рада НАК "Нафтогаз України" рекомендувала керівництву залучити консалтингову компанію PWC (PricewaterhouseCoopers) для прискорення відокремлення оператора газотранспортної системи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нафтогаз прискорює процес розділення
PWC розпочне роботу негайно
Фото: afp.com
"PWC розпочне роботу негайно. Наглядова рада та керівництво НАК "Нафтогаз України" націлені на стрімку реалізацію відокремлення оператора ГТС у відповідності з директивою уряду у прозорий, ефективний та дієвий спосіб", - повідомляє прес-служба НАК "Нафтогазу".
Нагадаємо, Європейська комісія, Світовий банк та Енергетичне співтовариство висловили занепокоєння затримками у розділенні "Нафтогазу" та відхиленням від виконання зобов’язань.
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16 07 2018 14:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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