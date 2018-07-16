Нафтогаз прискорює процес розділення

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" рекомендувала керівництву залучити консалтингову компанію PWC (PricewaterhouseCoopers) для прискорення відокремлення оператора газотранспортної системи.

"PWC розпочне роботу негайно. Наглядова рада та керівництво НАК "Нафтогаз України" націлені на стрімку реалізацію відокремлення оператора ГТС у відповідності з директивою уряду у прозорий, ефективний та дієвий спосіб", - повідомляє прес-служба НАК "Нафтогазу".

Нагадаємо, Європейська комісія, Світовий банк та Енергетичне співтовариство висловили занепокоєння затримками у розділенні "Нафтогазу" та відхиленням від виконання зобов’язань.