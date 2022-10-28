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"Нафтогаз" розраховує отримувати додаткові 500 тисяч кубометрів газу щодня на деокупованих територіях

Ольга
Матарикіна
Група "Нафтогаз" відновлює роботу на всіх своїх об’єктах, які були захоплені росіянами.
"Нафтогаз" розраховує отримувати додаткові 500 тисяч кубометрів газу щодня на деокупованих територіях Фото: Нафтогаз
НАК "Нафтогаз України" розраховує щоденно отримувати додаткові 500 тисяч кубометрів газу шляхом відновлення газовидобутку на деокупованих територіях.
 
Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко у Facebook.
 
"Зараз "Нафтогаз" відновлює видобуток газу на деокупованих територіях. Ми розраховуємо, що у результаті повернення в експлуатацію свердловин та інших об’єктів газової інфраструктури Україна щодня додатково отримуватиме близько 500 тис. куб. м газу", – написав Вітренко.
 
Він зазначив, що Група "Нафтогаз" відновлює роботу на всіх своїх об’єктах, які були захоплені росіянами. При цьому деякі із таких об'єктів уже вийшли на робочі показники, які мали до лютого 2022 року, інші – ще в процесі підготовки до повноцінного функціонування.
 
 
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28 10 2022 11:10
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