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Нафтогаз спростовує заяву Газпрому щодо відмови Шведського суду у задоволенні апеляції

Поточне рішення суду не є обов'язковим до виконання судами інших юрисдикцій
Нафтогаз заявляє, що нещодавня заява Газпрому про те, що Апеляційний суд округа Свеа у Швеції вирішив переглянути своє попереднє рішення про призупинення виконавчих дій щодо рішення Стокгольмського арбітражу, не відповідає дійсності.
Нафтогаз спростовує заяву Газпрому щодо відмови Шведського суду у задоволенні апеляції Фото: kvedomosti.com

"Сьогоднішня заява Газпрому щодо того, що суд залишив своє попереднє рішення без змін, не відповідає дійсності", - повідомили у прес-службі Нафтогазу, інофрмує Громадське

Рішення означає, що, вивчивши аргументи, надані Нафтогазом, суд відхилив безпідставне твердження Газпрому щодо того, що значні частини обґрунтування транзитного рішення були начебто написані адміністративним Секретарем, підкреслили у компанії.

Однак, додали у Нафтогазі, суд залишив в силі тимчасове призупинення виконавчих дій за грошовими вимогами Нафтогазу через інші причини.

"Сьогодні компанія не мала нагоди надати свої контраргументи щодо цих причин. Нафтогаз планує подати до суду додаткове звернення з викладенням цих фактів і сподівається на перегляд останнього рішення", - повідомили у Нафтогазі.

Наголошується, що поточне рішення суду не є обов'язковим до виконання судами інших юрисдикцій.

"Відповідно, Нафтогаз продовжить свої дії щодо стягнення заборгованості Газпрому у інших юрисдикціях", - підкреслили у компанії.

Раніше повідомляли, що Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) залишив в силі свій наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року у спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу через територію України.

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28 06 2018 19:43
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