Нафтогаз спростовує заяву Газпрому щодо відмови Шведського суду у задоволенні апеляції

Поточне рішення суду не є обов'язковим до виконання судами інших юрисдикцій

Нафтогаз заявляє, що нещодавня заява Газпрому про те, що Апеляційний суд округа Свеа у Швеції вирішив переглянути своє попереднє рішення про призупинення виконавчих дій щодо рішення Стокгольмського арбітражу, не відповідає дійсності.

"Сьогоднішня заява Газпрому щодо того, що суд залишив своє попереднє рішення без змін, не відповідає дійсності", - повідомили у прес-службі Нафтогазу, інофрмує Громадське.

Рішення означає, що, вивчивши аргументи, надані Нафтогазом, суд відхилив безпідставне твердження Газпрому щодо того, що значні частини обґрунтування транзитного рішення були начебто написані адміністративним Секретарем, підкреслили у компанії.

Однак, додали у Нафтогазі, суд залишив в силі тимчасове призупинення виконавчих дій за грошовими вимогами Нафтогазу через інші причини.

"Сьогодні компанія не мала нагоди надати свої контраргументи щодо цих причин. Нафтогаз планує подати до суду додаткове звернення з викладенням цих фактів і сподівається на перегляд останнього рішення", - повідомили у Нафтогазі.

Наголошується, що поточне рішення суду не є обов'язковим до виконання судами інших юрисдикцій.

"Відповідно, Нафтогаз продовжить свої дії щодо стягнення заборгованості Газпрому у інших юрисдикціях", - підкреслили у компанії.

Раніше повідомляли, що Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) залишив в силі свій наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року у спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу через територію України.