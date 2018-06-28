Нафтогаз спростовує заяву Газпрому щодо відмови Шведського суду у задоволенні апеляції
"Сьогоднішня заява Газпрому щодо того, що суд залишив своє попереднє рішення без змін, не відповідає дійсності", - повідомили у прес-службі Нафтогазу, інофрмує Громадське.
Рішення означає, що, вивчивши аргументи, надані Нафтогазом, суд відхилив безпідставне твердження Газпрому щодо того, що значні частини обґрунтування транзитного рішення були начебто написані адміністративним Секретарем, підкреслили у компанії.
Однак, додали у Нафтогазі, суд залишив в силі тимчасове призупинення виконавчих дій за грошовими вимогами Нафтогазу через інші причини.
"Сьогодні компанія не мала нагоди надати свої контраргументи щодо цих причин. Нафтогаз планує подати до суду додаткове звернення з викладенням цих фактів і сподівається на перегляд останнього рішення", - повідомили у Нафтогазі.
Наголошується, що поточне рішення суду не є обов'язковим до виконання судами інших юрисдикцій.
"Відповідно, Нафтогаз продовжить свої дії щодо стягнення заборгованості Газпрому у інших юрисдикціях", - підкреслили у компанії.
Раніше повідомляли, що Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) залишив в силі свій наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року у спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу через територію України.
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