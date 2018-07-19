Нафтогаз спростував інформацію про рішення суду щодо боргів Ахметова

Рішення не наближає КМДА до мети — пробачити "Київенерго" 4 мільярди гривень боргу за рахунок Нафтогазу

НАК "Нафтогаз" спростовує інформацію про те, що Господарський суд Києва не задовольнив заяву компанії "Київенерго" про заміну боржника у справі про заборгованість перед НАК на комунальне підприємство "Київтеплоенерго".

"Рішення щодо тої справи, в якій суд розглядає питання правонаступництва за боргами, очікується ближче до кінця місяця", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні розглядалося клопотання Київенерго про те, щоб стороною спору в одній із багатьох судових справ між нами і Київенерго стало нове комунальне підприємство, Київтеплоенерго. Це клопотання суд відхилив. Як і усі, чекаємо на фінальний текст рішення", - додали в "Нафтогазі". У компанії зазначили, що сьогоднішенє рішення не наближає КМДА до мети — пробачити "Київенерго" 4 мільярди гривень боргу за рахунок Нафтогазу. Крім того, нагадали, що за їхніми даними, компанія Ахметова має достатньо активів у вигляді заборгованості перед нею споживачів, щоб закрити борги перед Нафтогазом.

Нагадаємо, близько семи тисяч будинків у Києві залишаються без гарячого водопостачання через суперечки за боргами за газ між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", які залишилися з часів "Київенерго".

Раніше у Київраді ухвалили рішення про створення комунального підприємства Київтеплоенерго, яке має взяти на баланс тепломережі від ПАТ "Київенерго", включаючи котельні. Передача цих об’єктів запланована на найближчий час.

В той же час, у новоствореному комунальному підприємстві відмовляються ставати правонаступниками боргів "Київенерго", через що у Нафтогазі відмовляються постачати газ.

Також Нафтогаз подав зустрічний позов на Київтеплоенерго, у якому вимагає визнати за компанією правонаступництво за боргами "Київенерго".

Раніше в КМДА повідомляли, що не збираються "успадковувати" борги "Київенерго" перед Нафтогазом. В газовій компанії повідомили, що це суперечить законодавству, а київська влада "чинить на Нафтогаз публічний тиск".

Нафтогаз, у свою чергу, заявив, що постачатиме газ Київтеплоенерго після вирішення питання із заборгованістю.

Також повідомлялось, що процес завершення угоди влади Києва з ПАТ "Київенерго" не спричинить підвищення тарифів на опалення та гарячу воду для мешканців столиці.