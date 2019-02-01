"Нафтогаз": у разі затримки виплат від держави субсідіантам доведеться оплачувати повний рахунок

"Нафтогаз" розкритикував постанову уряду про монетизацію субсидій і заявив, що вона не враховує пропозицій і зауважень компанії.

"Перша зрада в новому році... Ми пропонували, щоб українці отримували живі гроші на свій рахунок і самостійно, без перешкод розпоряджалися ними. Однак грошима і далі будуть розпоряджатися постачальники послуг", - заявила прес-служба "Нафтогаз України".

"І маленька родзинка - якщо держава не буде розраховуватися вчасно, субсидіантам доведеться оплачувати повний рахунок самостійно", - йдеться в повідомленні.

З 1 січня в Україні розпочалася монетизація субсидій для кінцевого споживача.

Механізм надання житлових субсидій населенню в грошовій формі передбачає три етапи. З 1 січня в грошовій формі буде надаватися субсидія тим домогосподарствам, які вперше звернуться по неї. З 1 травня субсидії в грошовій формі будуть отримувати всі домогосподарства за неопалювальний сезон, а з 1 жовтня монетизація охопить усіх одержувачів субсидії.

Субсидія від держави буде надходити на персональний акаунт субсидіанта в Державному ощадному банку. Щомісяця постачальники комунальних послуг для Ощадбанку будуть формувати онлайн-платіжки субсидіантів, і, згідно з наданою інформацією, банк буде перераховувати субсидію і інформувати субсидіанта SMS-повідомленням про те, скільки залишається заплатити за комунальні послуги. Для субсидіантов будуть створені особисті кабінети, де можна буде відстежити інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які оплачені за рахунок субсидії і залишок коштів.

Усім одержувачам пільг і субсидій потрібно буде в травні повторно подати заяву на монетизацію і декларацію про доходи в управління соціального захисту населення та надати дозвіл на опрацювання персональних даних.

Тим, хто звернеться по допомогу вперше 2019 року, в травні вже не потрібно оновлювати документи.

Додамо, що у бюджеті на нинішній рік передбачили понад 167 млрд грн на виплату пенсій. Закон про бюджет на цей рік набув чинності сьогодні, 1 січня.