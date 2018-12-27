Нафтогаз уклав договір зі Смілою, яка "замерзала" у листопаді
"Ситуація в Смілі нарешті врегульована та увійшла до правового русла. Так могло бути вже давно, якби представники місцевої влади не намагалися заробити на цій ситуації короткострокові політичні дивіденди, створюючи незручності для людей. Закон – є закон, обійти його не вдасться. Задля уникнення подібних ситуацій в майбутньому закликаємо місцеву владу відповідально ставитися до використання майна громади та сумлінно сплачувати за спожитий газ", - зазначив перший заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома, повідомляє Департамент з корпоративних комунікацій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
У НАК зауважили, що надання номінацій на грудень та січень стало можливим після виконання місцевою владою Сміли та КП "Смілакомунтеплоенерго" вимог статті 22 закону України "Про теплопостачання" - прийняття боргів попереднього теплопостачальника ТОВ "Сміла Енергоінвест" перед Нафтогазом.
Борги перед Нафтогазом у розмірі 85,5 млн грн були накопичені в період з 2010 року, коли за рішенням місцевої влади міські котельні експлуатувалися ТОВ "Сміла Енергоінвест" в рамках спільної діяльності. Наразі заборгованість реструктуризована – відповідний договір підписаний між Нафтогазом та КП "Смілакомунтеплоенерго" 26 грудня.
Додамо, що НАК "Нафтогаз України" постачатиме газ промисловим споживачам у січні 2019 року за ціною 9 019 - 9 861 гривень за 1 тис. кубометрів (без ПДВ), що в середньому на 3% дешевше, ніж у грудні.
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