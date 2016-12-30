ПОЛІТИКА НОВИНИНаціональна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписала зі Світовим банком кредитну угоду на 478,285 млн євро для закупівлі газу в опалювальний період.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Нафтогаз" уклав кредитну угоду зі Світовим банком на €478,3 млн
Кошти підуть на закупівлю газу в опалювальний період
Андрій Коболєв. Фото: AFP
Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв виклав у Facebook фотокопію частини титульного аркуша кредитної угоди, де видно суму і дату.
"Останній підпис в цьому році", - написав він у коментарі.
Проект фінансування імпорту газу передбачає, що "Нафтогаз" залучить кошти комерційних банків Citibank і Deutsche Bank під гарантії Світового банку.
Нагадаємо, що Світовий банк скоротив кредитний портфель "Укравтодору" у 2017 році та вирішив забрати з нього близько 220 млн доларів.
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30 12 2016 20:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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