"Нафтогаз" уклав кредитну угоду зі Світовим банком на €478,3 млн Кошти підуть на закупівлю газу в опалювальний період

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписала зі Світовим банком кредитну угоду на 478,285 млн євро для закупівлі газу в опалювальний період.

Андрій Коболєв. Фото: AFP

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв виклав у Facebook фотокопію частини титульного аркуша кредитної угоди, де видно суму і дату. "Останній підпис в цьому році", - написав він у коментарі. Проект фінансування імпорту газу передбачає, що "Нафтогаз" залучить кошти комерційних банків Citibank і Deutsche Bank під гарантії Світового банку. Нагадаємо, що Світовий банк скоротив кредитний портфель "Укравтодору" у 2017 році та вирішив забрати з нього близько 220 млн доларів.

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