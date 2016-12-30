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"Нафтогаз" уклав кредитну угоду зі Світовим банком на €478,3 млн

Кошти підуть на закупівлю газу в опалювальний період
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписала зі Світовим банком кредитну угоду на 478,285 млн євро для закупівлі газу в опалювальний період.
"Нафтогаз" уклав кредитну угоду зі Світовим банком на €478,3 млн Андрій Коболєв. Фото: AFP

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв виклав у Facebook фотокопію частини титульного аркуша кредитної угоди, де видно суму і дату.

"Останній підпис в цьому році", - написав він у коментарі.

Проект фінансування імпорту газу передбачає, що "Нафтогаз" залучить кошти комерційних банків Citibank і Deutsche Bank під гарантії Світового банку.

Нагадаємо, що Світовий банк скоротив кредитний портфель "Укравтодору" у 2017 році та вирішив забрати з нього близько 220 млн доларів.

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