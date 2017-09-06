"Нафтогаз" візьме 3,5 мільярда кредиту на закупівлю газу
Один кредит буде надано у формі мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в еквіваленті 2 млрд гривень, другий - у формі невідновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 1,5 млрд гривень, - йдеться в постанові уряду №377-р, опублікованій у газеті "Урядовий кур'єр", інформує "УНІАН".
Як повідомляється, кредити буде залучено для покриття тимчасових касових розривів компанії, забезпечення стабільного функціонування газотранспортної системи України та задоволення потреб українських споживачів енергоресурсів в опалювальному сезоні 2017/2018 років.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України розпорядився розірвати договір застави майнових прав між Ощадбанком і Нафтогазом України на 17,5 млрд гривень, а також заборонив держбанку застосовувати до Нафтогазу штрафні санкції за невиконання фінансових зобов'язань.
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