Нафтогаз встановив 25-річний рекорд за обсягами видобутку газу, - Коболєв
"Все це далося нелегко - адже ми працюємо на виснажених родовищах, нових ліцензій критично не вистачає", - повідомив голова Нафтогазу Андрій Коболєв, зазначивши, що протягом минулого року компанія не отримала доступу до користування новими газовими родовищами.
За його словами, протягом 2018 року Укргазвидобування видобуло 15,5 мільярдів кубометрів газу, пробуривши 97 газових свердловин, з яких 69 ввела в експлуатацію.
В Укргазвидобування зазначають, що більшість родовищ газу компанії, які забезпечують 95% газу, наразі виснажені на 87%.
Укргазвидобування — найбільша газодобувна компанія в Україні, яка добуває близько 75% загального видобутку газу. 100% акцій компанії належить державному Нафтогазу.
Раніше повідомлялось, що у системі Prozorro виставили на продаж перші 10 ліцензій на користування газовими та нафтовими родовищами. Проведення аукціону очікується на початку березня 2019 року.
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" постачатиме газ промисловим споживачам у січні 2019 року за ціною 9 019 - 9 861 гривень за 1 тис. кубометрів (без ПДВ), що в середньому на 3% дешевше, ніж у грудні.
Додамо, що у 2018 Нафтогаз перерахував до державного бюджету 8,1 мільярда гривень дивідендів відповідно до затвердженого урядом графіка.
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