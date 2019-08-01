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"Нафтогаз" виключив прямі переговори з Росією щодо транзиту

Україна вимагає участі Єврокомісії
"Нафтогаз" буде вести переговори про транзит російського газу через Україну тільки в тристоронньому форматі за участі Європейської комісії.
"Нафтогаз" виключив прямі переговори з Росією щодо транзиту Андрій Коболєв. Фото: AFP

Про це глава компанії "Нафтогаз" Андрій Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook.

"Транзит після 2019 року. Це завдання є спільним з багатьма іншими центрами - владним, дипломатичним, політичними. Ми опираємося на норми європейського права та інтереси України, входячи в переговори з Газпромом щодо подальшого транзиту виключно у тристоронньому форматі за участі Європейської комісії", - заявив Коболєв.

Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз" України Юрій Вітренко заявляв, що запуск російських газопроводів "Північний потік-2" (Nord Stream 2) і "Південний потік" можуть надати Україні істотні економічні збитки, адже росіяни можуть обійтися без українського транзиту, тобто обсяги транзиту можуть бути нульовими.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова продовжити контракт на транзит газу через Україну в разі "врегулювання" спору між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Водночас в самому "Нафтогазі" наголосили, що згадані Путіним два спори вже були врегульовані в Стокгольмському арбітражі. І проблема "лише" в тому, що "Газпром" не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не платить нам $2,6 млрд компенсації, яку визначив арбітраж.

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08 01 2019 21:22
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