Нафтогаз вимагає у Газпрому компенсацію через переплату за газ

Нафтогаз України вимагає від російського монополіста - компанії Газпром компенсації за переплату в 34% при екстреної закупівлі газу в Європі в березні.

"34% переплату за імпортний газ в березні будуть компенсувати не українці, а Газпром", - заявив головний комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко у Facebook.

За його даними, середньозважена ціна газу від європейських постачальників в березні цього року перевищила ціну газу від Газпрому (після її зниження згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу) на 33,9%. Коболєв запевнив, що вся ця переплата буде виставлена ​​Газпрому для компенсації.

Шлава Нафтогазу додав, що Газпром вже офіційно попереджений про те, що повинен виплатити української комапнії компенсацію за невиконання контрактних зобов'язань по поставкам газу в березні.

"Ми разом показали Європі, що Україна - надійний транзитер, а Росія - ненадійний постачальник газу. Це важливо, враховуючи те, що Європа повинна знайти в собі сили відмовитися від Північного Потоку 2", - зауважив Вітренко.

Нагадаємо, російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату. За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.

Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" у Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.

У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.

У суботу, 3 березня, Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прийняв рішення про зняття обмеження по газопостачанню закладів освіти України. МОН дозволило з понеділка всім закладам освіти відновити роботу.

Президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація з поставками природного газу стабілізувалася.