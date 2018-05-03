Нафтогаз вимагає у Газпрому компенсацію через переплату за газ
"34% переплату за імпортний газ в березні будуть компенсувати не українці, а Газпром", - заявив головний комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко у Facebook.
За його даними, середньозважена ціна газу від європейських постачальників в березні цього року перевищила ціну газу від Газпрому (після її зниження згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу) на 33,9%. Коболєв запевнив, що вся ця переплата буде виставлена Газпрому для компенсації.
Шлава Нафтогазу додав, що Газпром вже офіційно попереджений про те, що повинен виплатити української комапнії компенсацію за невиконання контрактних зобов'язань по поставкам газу в березні.
"Ми разом показали Європі, що Україна - надійний транзитер, а Росія - ненадійний постачальник газу. Це важливо, враховуючи те, що Європа повинна знайти в собі сили відмовитися від Північного Потоку 2", - зауважив Вітренко.
Нагадаємо, російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату. За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.
НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.
Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" у Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.
У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.
У суботу, 3 березня, Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прийняв рішення про зняття обмеження по газопостачанню закладів освіти України. МОН дозволило з понеділка всім закладам освіти відновити роботу.
Президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація з поставками природного газу стабілізувалася.
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