Нафтогаз вимагатиме $7 млрд від Росії через захоплення активів у Криму

Очікується, що суд винесе рішення у цій справі до кінця 2018 року

НАК "Нафтогаз України" та її шість дочірніх компаній вимагатимуть від Росії $7 млрд через захоплення країною активів компанії в анексованому Криму

Про це повідомив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook.

"Сума - понад $5 млрд. І це без відсотків. З відсотками на сьогодні сума вже близько $7 млрд. Це консервативна оцінка міжнародних експертів ринкової цінності втрачених активів. Сюди належать і виробничі активи нашої дочірньої компанії "Чорноморнафтогаз", і газ в підземному сховищах в Криму, і активи інших дочірніх компаній "Нафтогазу", - написав Вітренко.

Цим позовом в компанії жодним чином не визнають, що Крим перестав бути частиною України. Натомість в "Нафтогаз України" лише констатують факт, що в результаті незаконної анексії Криму, його зараз контролює Росія, пояснив комерційний директор компанії.

НАК "Нафтогаз України" та її дочірні компанії подали в суд на Росію в трибунал при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі.

Очікується, що суд винесе рішення у цій справі до кінця 2018 року.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж винесе своє остаточне рішення щодо спору щодо умов контракту на поставку газу між "Газпромом" і "Нафтогазом України" не пізніше 30 листопада 2017 року.

З 2014 року в Стокгольмі розглядають дві справи. 50 млрд - загальний обсяг вимог української компанії у двох справах. Обидві справи стосуються контракту на постачання газу, підписаного в січні 2009 року після переговорів екс-прем'єра Юлії Тимошенко та її російського колеги Володимира Путіна.