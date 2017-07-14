"Нафтогаз" витратить 26 млн грн на антикорупційні розслідування

НАК "Нафтогаз України" оголосив відкриті торги на закупівлю послуг із проведення незалежних фінансових і антикорупційних розслідувань.

Послуги, які повинні бути надані підрядником до 31 грудня 2018 року, включатимуть розслідування підозрілих операцій; фальсифікації фінансової звітності; порушень нормативно-правової бази; хабарництва та корупції; неналежних бізнес-відносин; незаконного привласнення активів; конфлікту інтересів.

Очікувана вартість закупівлі послуг становить до 26 млн грн. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - до 11:00 14 серпня 2017 року, - повідомляють на сайті компанії.

Серед вимог до потенційних учасників тендера - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду проведення фінансових і антикорупційних розслідувань, у т. ч. на території ЄС або США і на території України. Крім того, учасник повинен підтвердити наявність належним чином обладнаного офісу/офісів на території країн ЄС, один з яких повинен бути розташований на території Великобританії.

Нагадаємо, "Нафтогаз" виплатив 15,7 млрд грн дивідендів і податку на прибуток за 2016 рік.

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.