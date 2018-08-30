"Нафтогаз" за три роки отримав з держбюджету понад 200 млрд грн

За три роки, що минули з початку реформи газового ринку, НАК "Нафтогаз України" отримала з державного бюджету 200,8 млрд грн.

У 2015 році НАК "Нафтогаз України" отримала 17,1 млрд грн у вигляді фінансування субсидій і пільг, плюс 29,7 млрд грн було внесено урядом до статутного фонду компанії. У 2016 році обсяг дотацій "Нафтогазу" з бюджету склав 40 млрд грн, а у 2017 збільшився в півтора разу - до 64 млрд грн, пише "Главком".

За перше півріччя 2018 року НАК "Нафтогаз України" вже отримала з державного бюджету близько 50 млрд грн коштів.

Згідно з дослідженням Світового банку "Розрахунки житлово-комунальних субсидій і спеціальних зобов'язань суб'єктів ринку природного газу в частині постачання газу населенню і теплопостачальним компаніям", цього року кількість субсидованих домогосподарств може сягнути 8,5, а сума субсидій зросте до 103 млрд грн і перевищить 10% доходів державного бюджету на 2018 рік.



Фото: glavcom.ua

У результаті реформи ринку газу змінилася форма фінансування НАК "Нафтогаз України" з державного бюджету - якщо у 2014-2015 роках "Нафтогаз" в основному отримував дотації через механізм додаткової емісії в статутний капітал, то з 2016-го отримує через компенсацію з бюджету пільг і субсидій за оплату спожитого населенням газу та послуг опалення.