Нафтогаз заперечує свою провину у зупинці ОПЗ
Згідно з повідомленням, частка Нафтогазу на ринку газопостачання промисловим споживачам складає менше 10%.
"Шкода, що менеджмент ОПЗ не розглядає як варіант провини (за призупинення діяльності заводу - ред.) власну неефективність", - повідомляє прес-служба компанії.
Там також зазначають, що у 2016 році ОПЗ купив газ на 1,5 млрд грн, але досі не розрахувався за нього.
"На питання, а де ж подівся цей газ, або вироблені з нього добрива, або виручені за них гроші, Щуріков (заступник директора ОПЗ Микола Щуріков - ред.) відповів, що розрахувалися з приватними кредиторами", - йдеться у повідомленні Нафтогазу.
Раніше повідомляли, що роботу "Одеського припортового заводу" повністю припинили через припинення поставок газу.
Як відомо, ПАТ "Одеський припортовий завод" є найбільшим боржником ПАТ "Укртрансгаз" серед промислових підприємств України і станом на 31 січня 2018 року заборгував 473,3 млн гривень.
Нагадаємо, 29 січня 2018 року на Одеський припортовий завод почав надходити газ за давальницькою схемою, що створило можливість для запуску підприємства.
У листопаді 2017 року Одеський припортовий завод припинив роботу через вихід з ладу одного з агрегатів. При цьому, на підприємстві не змогли спрогнозувати можливість відновлення роботи підприємства в майбутньому, оскільки ОПЗ може працювати тільки за давальницькою схемою, а регулярні зупинки заводу ставлять під загрозу виконання умов договору та контрактів з покупцями.
Фонд державного майна запланував виставити Одеський припортовий завод (99,567%) на продаж у лютому, а "Центренерго" (78,29% ) - у червні наступного року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства