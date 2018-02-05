Нафтогаз заперечує свою провину у зупинці ОПЗ

Національна акціонерна компанія Нафтогаз заперечує свою провину у зупинці Одеського припортового заводу.

Згідно з повідомленням, частка Нафтогазу на ринку газопостачання промисловим споживачам складає менше 10%.

"Шкода, що менеджмент ОПЗ не розглядає як варіант провини (за призупинення діяльності заводу - ред.) власну неефективність", - повідомляє прес-служба компанії.

Там також зазначають, що у 2016 році ОПЗ купив газ на 1,5 млрд грн, але досі не розрахувався за нього.

"На питання, а де ж подівся цей газ, або вироблені з нього добрива, або виручені за них гроші, Щуріков (заступник директора ОПЗ Микола Щуріков - ред.) відповів, що розрахувалися з приватними кредиторами", - йдеться у повідомленні Нафтогазу.

Раніше повідомляли, що роботу "Одеського припортового заводу" повністю припинили через припинення поставок газу.

Як відомо, ПАТ "Одеський припортовий завод" є найбільшим боржником ПАТ "Укртрансгаз" серед промислових підприємств України і станом на 31 січня 2018 року заборгував 473,3 млн гривень.

Нагадаємо, 29 січня 2018 року на Одеський припортовий завод почав надходити газ за давальницькою схемою, що створило можливість для запуску підприємства.

У листопаді 2017 року Одеський припортовий завод припинив роботу через вихід з ладу одного з агрегатів. При цьому, на підприємстві не змогли спрогнозувати можливість відновлення роботи підприємства в майбутньому, оскільки ОПЗ може працювати тільки за давальницькою схемою, а регулярні зупинки заводу ставлять під загрозу виконання умов договору та контрактів з покупцями.

Фонд державного майна запланував виставити Одеський припортовий завод (99,567%) на продаж у лютому, а "Центренерго" (78,29% ) - у червні наступного року.