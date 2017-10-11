Нафтогаз заплатить Rothschild 100 мільйонів за пошук партнера для керування ГТС
Про це повідомляється у системі ProZorro, передають Наші Гроші.
На строк до кінця 2020 року замовили послуги, пов’язані із забезпеченням відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг), включно із залученням кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою (ГТС) України.
Із загальної суми 1,58 млн доларів піде на консультації, рекомендації, допомогу з документами, підготовку переліку потенційних партнерів, переговорів, звітів, інформаційних матеріалів та заходів. Ще 525 тис доларів відведено на підготовку і супроводження майбутньої угоди з кваліфікованим партнером про купівлю-продаж частки оператора ГТС. У разі вдалого підписання останньої виконавець отримає 0,5% від її ціни, але не більше 1,59 млн доларів.
Ціна нинішньої угоди вдвічі нижча від очікуваної суми в 193,35 млн гривень.
Нагадаємо, 6 вересня член наглядової ради "Нафтогазу України", незалежний директор Чарльз Проктор, пішов зі свого поста через зрив реформ.
Згодом з наглядової ради "Нафтогазу" пішли останні незалежні члени, в тому числі і його голова Підлогу Уорвік.
У ЄБРР також заявили, що затягування з формуванням незалежної наглядової ради НАК "Нафтогаз України" може зірвати заплановане продовження програми кредитування.
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