Нафтогаз заплатить Rothschild 100 мільйонів за пошук партнера для керування ГТС

Із загальної суми 1,58 млн доларів піде на консультації, рекомендації, допомогу з документами, підготовку переліку потенційних партнерів, переговорів, звітів

ПАТ "НАК "Нафтогаз" 8 листопада за результатами тендеру уклало угоду з італійською компанією "Rothschild S.p.A." про інвестиційно-банківські послуги на 3,69 мільйона доларів, або 98 мільйонів гривень.

Про це повідомляється у системі ProZorro, передають Наші Гроші.

На строк до кінця 2020 року замовили послуги, пов’язані із забезпеченням відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг), включно із залученням кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою (ГТС) України.

Із загальної суми 1,58 млн доларів піде на консультації, рекомендації, допомогу з документами, підготовку переліку потенційних партнерів, переговорів, звітів, інформаційних матеріалів та заходів. Ще 525 тис доларів відведено на підготовку і супроводження майбутньої угоди з кваліфікованим партнером про купівлю-продаж частки оператора ГТС. У разі вдалого підписання останньої виконавець отримає 0,5% від її ціни, але не більше 1,59 млн доларів.

Ціна нинішньої угоди вдвічі нижча від очікуваної суми в 193,35 млн гривень.

Нагадаємо, 6 вересня член наглядової ради "Нафтогазу України", незалежний директор Чарльз Проктор, пішов зі свого поста через зрив реформ.

Згодом з наглядової ради "Нафтогазу" пішли останні незалежні члени, в тому числі і його голова Підлогу Уорвік.

У ЄБРР також заявили, що затягування з формуванням незалежної наглядової ради НАК "Нафтогаз України" може зірвати заплановане продовження програми кредитування.