Нафтогаз заплатив державі 8,1 млрд грн дивідендів
Загалом, від початку 2018 року Нафтогаз перерахував понад 21,5 мільярда гривень дивідендів до бюджету із запланованих 29,4 мільярда гривень. Решту майже 8 мільярдів гривень компанія сплатить до бюджету 25 грудня.
Зазначимо, що компанія Нафтогаз є найбільшим платником податків в Україні. Загалом, за 3 квартали 2018 року вона сплатила близько 16% всіх податкових доходів бюджету. Окрім цього, державна компанія сплачує до бюджету дивіденди — державний дохід від володіння Нафтогазом.
Зазначимо, що 10 жовтня Нафтогаз оголосив, що стягнув з Газпрому перші 9 мільйонів доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці кошти спрямували на погашення пені за боргом Газпрому, загальний розмір якої у вересні 2018 року склав 110 мільйонів доларів.
Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.
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