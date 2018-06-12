Нафтогаз заплатив державі 8,1 млрд грн дивідендів

Нафтогаз перерахував до державного бюджету 8,1 мільярда гривень дивідендів відповідно до затвердженого урядом графіка.

Загалом, від початку 2018 року Нафтогаз перерахував понад 21,5 мільярда гривень дивідендів до бюджету із запланованих 29,4 мільярда гривень. Решту майже 8 мільярдів гривень компанія сплатить до бюджету 25 грудня.

Зазначимо, що компанія Нафтогаз є найбільшим платником податків в Україні. Загалом, за 3 квартали 2018 року вона сплатила близько 16% всіх податкових доходів бюджету. Окрім цього, державна компанія сплачує до бюджету дивіденди — державний дохід від володіння Нафтогазом.

Зазначимо, що 10 жовтня Нафтогаз оголосив, що стягнув з Газпрому перші 9 мільйонів доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці кошти спрямували на погашення пені за боргом Газпрому, загальний розмір якої у вересні 2018 року склав 110 мільйонів доларів.