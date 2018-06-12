Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нафтогаз заплатив державі 8,1 млрд грн дивідендів

Нафтогаз є найбільшим платником податків в Україні
Нафтогаз перерахував до державного бюджету 8,1 мільярда гривень дивідендів відповідно до затвердженого урядом графіка.
Нафтогаз заплатив державі 8,1 млрд грн дивідендів Фото: gipoteza.net

Загалом, від початку 2018 року Нафтогаз перерахував понад 21,5 мільярда гривень дивідендів до бюджету із запланованих 29,4 мільярда гривень. Решту майже 8 мільярдів гривень компанія сплатить до бюджету 25 грудня.

Зазначимо, що компанія Нафтогаз є найбільшим платником податків в Україні. Загалом, за 3 квартали 2018 року вона сплатила близько 16% всіх податкових доходів бюджету. Окрім цього, державна компанія сплачує до бюджету дивіденди — державний дохід від володіння Нафтогазом.

Зазначимо, що 10 жовтня Нафтогаз оголосив, що стягнув з Газпрому перші 9 мільйонів доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці кошти спрямували на погашення пені за боргом Газпрому, загальний розмір якої у вересні 2018 року склав 110 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 12 2018 16:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.