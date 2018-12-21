Нафтогаз зменшив ціну на газ для промисловості

НАК "Нафтогаз України" постачатиме газ промисловим споживачам у січні 2019 року за ціною 9 019 - 9 861 гривень за 1 тис. кубометрів (без ПДВ), що в середньому на 3% дешевше, ніж у грудні.

"НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 січня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання (для договорів, укладених до 01.10.2018 року)", - повідомляє "Укрінформ".

Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати, Нафтогаз пропонує газ за ціною 9 019,00 – 9 861,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

"Порівняно з цінами на грудень 2018 року, у січні 2019 року ціни зменшено в середньому на 3%", - зазначили в компанії.

З детальними умовами комерційної пропозиції Нафтогазу можна ознайомитись на сайті компанії за посиланням.

Як відомо, з 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. Для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу", уряд поклав на НАК "Нафтогаз України" спеціальні обов'язки із постачання газу. Відповідно до цього положення, ціна газу з ПДВ, але без постачання з 1 листопада 2018 року становить 7 482,61 грн за 1 тис. кубометрів.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вимагає від профільної Нацкомісії покарати облгази за недостовірні платіжки.