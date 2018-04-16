"Нафтогаз" змінив керівництво "Укртрансгазу"

У понеділок, 16 квітня, з посади президента ПАТ "Укртрансгаз" був звільнений Мирослав Химко.

Про це "Економічній правді" повідомив співрозмовник на ринку.

За його словами, відповідне рішення в понеділок ухвалило правління "Нафтогазу".

Приводом для звільнення стали результати аудиту Ernst & Young від 13 квітня, в якому досліджувався контракт між "Укртрансгазом" і угорською компанією IP Systems Kft. на створення платформи добового балансування газу, підписаний в 2016 році.

"Результати аудиту акту приймання виконаних робіт були вкрай негативними", - говорить співрозмовник.

Він стверджує, що під цим актом (як і під самим договором - ред.) з боку "Укртрансгазу" стояв підпис Химко, що і було використано як формальний привід для його звільнення.

Бюджет контракту між "Укртрансгазом" і IP Systems Kft. становив 98 млн гривень.

Після звільнення з посади глави "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва, Химко залишався останнім вагомим опонентом команди глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва в "Укртрансгазі".

За даними ЕП, зараз Химко продовжить роботу в філії "Укртрансгазу" - "Оператор ГТС України" в статусі радника глави цієї компанії.

В.о. президента "Укртрансгазу" з сьогоднішнього дня став Андрій Хоменко, який з грудня минулого року до останнього часу займав пост члена правління - віце-президента з питань закупівель та матеріально-технічного будівництва "Укртрансгазу".

На ринку Хоменко сприймається як "людина бізнесмена Костянтина Григоришина", на підприємствах якого він працював кілька років.

За даними ЕП, торішнє рішення про призначення Хоменка було прийнято Коболєвим за рекомендацією неофіційного керуючого бізнесом Григоришина Артема Ніца.

"З Ніцем Коболєв знаходився в дружніх відносинах ще до того як Ніц став працювати на Григоришина. До призначення Хоменка Григоришин не має жодного відношення", - каже співрозмовник.