Нафтогаз зможе купувати за кошти кредиту ЄБРР тільки європейський газ
Про це повідомив керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж, передає «Інтерфакс-Україна».
«На східному кордоні (України) є тільки один постачальник. Ніхто не має доступу до трубопроводу. На заході у всіх є доступ до трубопроводу, тому що це вільний ринок, організований відповідно до вимог ЄС, тому Нафтогаз може фактично організувати тендер, оскільки існує конкуренція між різними постачальниками», — сказав він.
За словами Маліжа, не має значення походження газу, якщо в процесі закупівлі не буде конкуренції.
Що стосується поточного фінансового співробітництва з Нафтогазом, Маліж нагадав, що існуюча кредитна лінія розрахована на три роки і повинна бути погашена в цьому році.
А можливість відкриття нової подібної кредитної залежить від подальшого прогресу в сфері корпоративного управління. При цьому формування наглядової ради з більшістю незалежних членів недостатньо і правильних дій самого Нафтогазу недостатньо.
«Акціонер також грає дуже важливу роль», — підкреслив керуючий директор ЄБРР. Акціонером Нафтогазу є Кабінет міністрів України.
Кредитна лінія ЄБРР в розмірі 300 млн доларів була відкрита в жовтні 2015 року та призначена для закупівлі газу на західному кордоні України. Однією з умов надання кредиту ЄБРР є реалізація урядом України плану дій щодо реформи корпоративного управління в Нафтогазі.
Позика ЄБРР була поновлюваним кредитом на три роки. Протягом цього терміну Нафтогаз міг погашати і знову вибирати кошти в межах зазначеної суми, щоб профінансувати закупівлі газу з ЄС.
Та через невиконання Україною ряду зафіксованих в контракті умов Нафтогаз вже позбувсяможливості на автоматичне продовження цієї лінії, повідомив глава правління НАК Андрій Коболєв.
Як повідомляв iPress.ua, Міжнародний валютний фонд заявив про необхідність коригування ціни на газ в Україні до рівня імпортного паритету.
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