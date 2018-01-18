Нафтогаз зможе купувати за кошти кредиту ЄБРР тільки європейський газ

Існуюча кредитна лінія розрахована на три роки і повинна бути погашена в цьому році

НАК «Нафтогаз України» за кошти Європейського банку реконструкції розвитку зможе купувати газ тільки на західному кордоні.

Про це повідомив керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж, передає «Інтерфакс-Україна».

«На східному кордоні (України) є тільки один постачальник. Ніхто не має доступу до трубопроводу. На заході у всіх є доступ до трубопроводу, тому що це вільний ринок, організований відповідно до вимог ЄС, тому Нафтогаз може фактично організувати тендер, оскільки існує конкуренція між різними постачальниками», — сказав він.

За словами Маліжа, не має значення походження газу, якщо в процесі закупівлі не буде конкуренції.

Що стосується поточного фінансового співробітництва з Нафтогазом, Маліж нагадав, що існуюча кредитна лінія розрахована на три роки і повинна бути погашена в цьому році.

А можливість відкриття нової подібної кредитної залежить від подальшого прогресу в сфері корпоративного управління. При цьому формування наглядової ради з більшістю незалежних членів недостатньо і правильних дій самого Нафтогазу недостатньо.

«Акціонер також грає дуже важливу роль», — підкреслив керуючий директор ЄБРР. Акціонером Нафтогазу є Кабінет міністрів України.

Кредитна лінія ЄБРР в розмірі 300 млн доларів була відкрита в жовтні 2015 року та призначена для закупівлі газу на західному кордоні України. Однією з умов надання кредиту ЄБРР є реалізація урядом України плану дій щодо реформи корпоративного управління в Нафтогазі.

Позика ЄБРР була поновлюваним кредитом на три роки. Протягом цього терміну Нафтогаз міг погашати і знову вибирати кошти в межах зазначеної суми, щоб профінансувати закупівлі газу з ЄС.

Та через невиконання Україною ряду зафіксованих в контракті умов Нафтогаз вже позбувсяможливості на автоматичне продовження цієї лінії, повідомив глава правління НАК Андрій Коболєв.

Як повідомляв iPress.ua, Міжнародний валютний фонд заявив про необхідність коригування ціни на газ в Україні до рівня імпортного паритету.