"Нафтогаз" зняли з мільярдних торгів "Укртрансгазу" за скаргою Socar

13-14 вересня 2017 року адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) постановила скасувати рішення про допуск до торгів Нафтогаз України у тендері Укртрансгазу на закупівлю 375 млн куб. м. газу на очікувану суму 2,46 млрд грн.

Якщо дане рішення буде виконано і Укртрансгаз після цього не скасує торги через "відсутність подальшої потреби", то це стане першим випадком в історії України, коли Нафтогаз не отримає підряд з технічного газу в умовах навіть формальної конкуренції, - йдеться у тендерній документації в системі ProZorro, інформують Наші гроші.

Раніше тільки у 2013 році постачальником цього газу була фірма Лідергаз з оточення Сергія Курченко, однак тоді Нафтогаз навіть не подавав заявку на торги.

На початку 2017 відбулися перші відкрито торги Укртрансгазу з подрібненою на лоти закупівлею газу. Тоді Нафтогаз виграв лише половину лотів, віддавши частину замовлення компаніям Еру трейдинг, Еско-Північ, Trafigura Ukraine і Газоторговій компанії.

На вчорашній тендер подали заявки Нафтогаз, Еру трейдинг, Мет Україна, Нафтогазгруп Деметра, Газпостач-Черкаси, Енерго-сервісна компанія Еско-Північ, Евроенерготрейд і вперше заявила на газові торги Торговий Дім Сокар Україна.

Укртрансгаз з різних причин відмовив усім конкурентам крім Нафтогаз, Еру трейдинг Андрія Фаворові та його американських партнерів, і Мет Україна (представники великої міжнародної компанії).

Нафтогазгруп Деметра, Еско-Північ і Сокар були відхилені через претензії до оформлення банківської гарантії. У відповіді на скаргу учасника Укртрансгаз деталізував причину для відхилення: "підписання гарантії особою, стать якого (чоловіча) не відповідає статі особи (жіноча), якій РВС БАНК надав право підписувати гарантійні листи".

Мова йшла за те, що підписанта в одному з пунктів було вказано по чоловічому ПІБ, а у подальшому просто іменували "особою". А це слово жіночого роду. Таким чином замовник вирішив, що це є достатньою підставою для відхилення компаній з торгів.

В АМКУ вирішили навпаки і зобов'язали скасувати рішення Укртрансгазу про відхилення цих трьох фірм.

У свою чергу Сокар Україна оскаржив допущені до торгів Нафтогазу. Державній компанії також закинули претензії до банківської гарантії. У тому числі було вказано, що файли з банківською гарантією тендерного забезпечення від Ощадбанку і електронний підпис взагалі не відкриваються з сайту Прозорро.

АМКУ задовольнив цю скаргу і постановив відмінити рішення про допущення Нафтогазу до торгів.

АМКУ почав розгляд цих скарг 13 вересня і закінчив 14 вересня. Зараз опублікована тільки резолютивна частина рішень.

Раніш iPress.ua повідомляв, що в Україну розпочались поставки дизельного палива компанії "Газпром" через торговий дім "Сокар Україна".