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"Нафтогаз" знизить ціни на газ для промисловості з березня

Цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовано залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків
НАК "Нафтогаз України" з 1 березня знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 7,2% порівняно з лютим 2017 року – до 8 553,6 грн за тис. куб. м з 9 214,8 грн за тис. куб. м.
"Нафтогаз" знизить ціни на газ для промисловості з березня Фото: gipoteza.net

За даними "Нафтогазу", максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 березня будуть знижені на 6,9% – до 9 439,2 грн за тис. куб. м порівняно з 10 141,2 грн. за тис. куб. м у лютому, - йдеться в повідомленні компанії, пише УНІАН.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовано залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" чи купуватиме не менш як 50 млн кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни на паливо вказано з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписала зі Світовим банком кредитну угоду на 478,285 млн євро для закупівлі газу в опалювальний період.

 
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22 02 2017 14:13
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