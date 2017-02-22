"Нафтогаз" знизить ціни на газ для промисловості з березня
За даними "Нафтогазу", максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 березня будуть знижені на 6,9% – до 9 439,2 грн за тис. куб. м порівняно з 10 141,2 грн. за тис. куб. м у лютому, - йдеться в повідомленні компанії, пише УНІАН.
Як зазначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовано залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків.
Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" чи купуватиме не менш як 50 млн кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.
Всі ціни на паливо вказано з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.
Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписала зі Світовим банком кредитну угоду на 478,285 млн євро для закупівлі газу в опалювальний період.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат