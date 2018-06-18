"Нафтогаз" зробив подання до апеляційного суду Швеції щодо призупинення рішення арбітражу

"Нафтогаз" звернулась до апеляційного суду Швеції, який розглядає оскарження рішення Стокгольмського арбітражу.

"Сьогодні ми зробили подання до апеляційного суду у Швеції, який розглядає оскарження рішення арбітражу. На відміну від арбітражу, правила якого забороняють публічність, подання до апеляційного суду є, як правило, публічними", - повідомив комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко у Facebook.

Він висловив впевненість у тому, що Нафтогаз виграє в апеляційній справі та доб'ється виплати Газпромом решти боргу за програною в Стокгольмському арбітражі справою.

Загалом "Нафтогаз" вимагав від "Газпрому" $17 млрд. "Газпром" оскаржив рішення, а також оголосив про розірвання контрактів з українською стороною.

При цьому заступник голови правління російської компанії Олександр Медведєв підкреслив, що розрив угод з "Нафтогазом" не означає припинення транзиту газу в Євросоюз через Україну.

Наприкінці березня "Газпром" уже подавав апеляцію на рішення суду щодо спору з "Нафтогазом" через "істотні процесуальні порушення, допущені арбітрами".

Також, Петро Порошенко дав розпорядження очільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву розширити перелік країн, у яких Україна буде конфісковувати майно Газпрому в рахунок відшкодування $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.