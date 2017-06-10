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Нафтову пляму у Каховському водосховищі ліквідовано

Рятувальники використали 40 літрів сорбентів, аби нафтопродукти осіли
Нафтова пляма, яка утворилася внаслідок затоплення баржі у Каховському водосховищі, ліквідована.
Нафтову пляму у Каховському водосховищі ліквідовано Фото: ruboohrana.ks.ua

Директор департаменту екології ОДА зазначив, що усю ніч на місці працювали загони рятувальників.

Вранці 6 жовтня вони провели дослідження і станом на 7 ранку пляма не була виявлена, - заявили у департаменті екології облдержадміністрації Херсонщини, повідомила Громадському місцева журналістка Лінда Метцгер.

Також повідомляється, що через штормовий вітер пляма зсунулася, тому загибелі водних ресурсів не виявлено.

Рятувальники використали 40 літрів сорбентів, аби нафтопродукти осіли. Водночас, моніторинг місцевості, де затонула баржа, продовжується, оскільки ознаки наявності нафти залишаються.

Ситуація на особистий контроль узяв голова обласної адміністрації Херсонської області.

Нагадаємо, у Херсонській області, в акваторії Каховського водосховища, в четвер, 5 жовтня, потонула самохідна баржа з якої в воду вилилися нафтопродукти.

 
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06 10 2017 13:34
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