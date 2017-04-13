Наглядова рада "Нафтогазу" схвалила відставку Ковалів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в НАК.
"Звільнили Юлію (Ковалів, - ред.). Решта наразі залишаються", - заявило джерело.
Згідно з інформацією джерела, Юлія Ковалів написала заяву про звільнення два тижні тому. Вона обіймала посаду голови Наглядової ради "Нафтогазу" з 11 травня 2016 року.
У листопаді 2016 року Ковалів пішла з МЕРТ в інвестиційну раду при президентові. В її компетенцію в міністерстві входили питання енергетики, приватизації, реформи корпоративного управління та дерегуляція.
29 березня Кабмін прийняв рішення збільшити склад наглядової ради Нафтогазу з п'яти до семи осіб.
Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що збільшення кількості членів наглядової ради з правлінням не погоджувалося.
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