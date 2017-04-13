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Наглядова рада "Нафтогазу" схвалила відставку Ковалів

Голова наглядової ради НАК написала заяву два тижні тому.
Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" схвалила відставку голови Наглядової ради Юлії Ковалів.
Наглядова рада "Нафтогазу" схвалила відставку Ковалів Юлія Ковалів. Фото: vistanews

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в НАК.

"Звільнили Юлію (Ковалів, - ред.). Решта наразі залишаються", - заявило джерело.

Згідно з інформацією джерела, Юлія Ковалів написала заяву про звільнення два тижні тому. Вона обіймала посаду голови Наглядової ради "Нафтогазу" з 11 травня 2016 року.

У листопаді 2016 року Ковалів пішла з МЕРТ в інвестиційну раду при президентові. В її компетенцію в міністерстві входили питання енергетики, приватизації, реформи корпоративного управління та дерегуляція.

29 березня Кабмін прийняв рішення збільшити склад наглядової ради Нафтогазу з п'яти до семи осіб.
Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що збільшення кількості членів наглядової ради з правлінням не погоджувалося.

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13 04 2017 23:52
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