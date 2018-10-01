Наглядова рада обрала главою "Приватбанку" математика з Праги
Про це повідомляє прес-служба фінустанови.
"Ми перш за все керувалися такими критеріями як високий професіоналізм, досвід роботи в провідних банках ЄС, орієнтованість на результат, ґрунтовний досвід з операційного управління та впровадження інструментів контролю", - цитує прес-служба Енгіна Акчакоча, голови Наглядової ради.
51-річний Петро Крумханзл в 1989 році закінчив Карлів університет у Празі, за освітою математик. З 2004 по 2008 працював у чеському Raiffeisenbank операційному директором; з 2008 по 2011 - в Україні в "Райффайзен Банку Аваль" операційним директором.
З 2011 по 2013 працював у компанії Interim Management & Consulting, з 2013 по 2016 - головним операційним директором у словенській філії австрійської компанії Heta Asset Resolution.
Із травня 2016 року по сьогодні - головний операційний директор (chief operating officer) у китайському Home Credit China. Крумханзль володіє англійською, німецькою, російською, чеською і японською мовами. Також він захоплюється айкідо.
Нагадаємо, що 20 липня під час засідання члени наглядової ради задовольнили прохання Шлапака про відставку з посади голови "ПриватБанку".
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