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Наглядова рада Суспільного підписала з Аласанією чотирирічний контракт

порівняв перебудову Суспільного з будинком, в якому вже живе сім'я: "В тому і складність перебудови. Будувати з нуля значно легше"
Наглядова рада Суспільного мовлення підписала чотирирічний контракт із новообраним очільником НСТУ Зурабом Аласанією.
Наглядова рада Суспільного підписала з Аласанією чотирирічний контракт Зураб Аласанія. Фото: aif.ua

Після підписання Аласанія офіційно набуває повноважень керівника НСТУ 13 травня, повідомляє Громадське.

"Спостерігати за роботою Зураба Аласанії і його команди, її результатами, буде, по-перше, вся Україна, як потенційна аудиторія Суспільного мовника, Наглядова рада та міжнародна донорська спільнота, яка брала активну участь в процесі реформування НСТУ", – сказала голова Наглядової ради Тетяна Лебедєва.

"Я вважаю це тільки початком. Хочу вже розпочати роботу з повноваженнями, яких нам бракувало усі ці два роки. Ми вперто почнемо робити свою роботу. Прошу вашого терпіння, це не буде за 86 років як будувалось ВВС, але не буде й за місяць", – сказав Зураб Аласанія.

Він також порівняв перебудову Суспільного з будинком, в якому вже живе сім'я: "В тому і складність перебудови. Будувати з нуля значно легше".

Зауважується, що конкурс на посаду керівника НСТУ проводився вперше в історії України.

Також повідомляється, що за два дні обиратимуть членів правління, імена яких стануть відомими 15 травня.

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Нагадаємо, 10 квітня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала керівником Суспільного мовлення Зураба Аласанію.

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04 05 2017 15:39
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