Наглядова рада Суспільного підписала з Аласанією чотирирічний контракт

порівняв перебудову Суспільного з будинком, в якому вже живе сім'я: "В тому і складність перебудови. Будувати з нуля значно легше"

Наглядова рада Суспільного мовлення підписала чотирирічний контракт із новообраним очільником НСТУ Зурабом Аласанією.

Після підписання Аласанія офіційно набуває повноважень керівника НСТУ 13 травня, повідомляє Громадське.

"Спостерігати за роботою Зураба Аласанії і його команди, її результатами, буде, по-перше, вся Україна, як потенційна аудиторія Суспільного мовника, Наглядова рада та міжнародна донорська спільнота, яка брала активну участь в процесі реформування НСТУ", – сказала голова Наглядової ради Тетяна Лебедєва.

"Я вважаю це тільки початком. Хочу вже розпочати роботу з повноваженнями, яких нам бракувало усі ці два роки. Ми вперто почнемо робити свою роботу. Прошу вашого терпіння, це не буде за 86 років як будувалось ВВС, але не буде й за місяць", – сказав Зураб Аласанія.

Він також порівняв перебудову Суспільного з будинком, в якому вже живе сім'я: "В тому і складність перебудови. Будувати з нуля значно легше".

Зауважується, що конкурс на посаду керівника НСТУ проводився вперше в історії України.

Також повідомляється, що за два дні обиратимуть членів правління, імена яких стануть відомими 15 травня.

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Нагадаємо, 10 квітня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала керівником Суспільного мовлення Зураба Аласанію.