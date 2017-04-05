Наглядова рада Суспільного підписала з Аласанією чотирирічний контракт
Після підписання Аласанія офіційно набуває повноважень керівника НСТУ 13 травня, повідомляє Громадське.
"Спостерігати за роботою Зураба Аласанії і його команди, її результатами, буде, по-перше, вся Україна, як потенційна аудиторія Суспільного мовника, Наглядова рада та міжнародна донорська спільнота, яка брала активну участь в процесі реформування НСТУ", – сказала голова Наглядової ради Тетяна Лебедєва.
"Я вважаю це тільки початком. Хочу вже розпочати роботу з повноваженнями, яких нам бракувало усі ці два роки. Ми вперто почнемо робити свою роботу. Прошу вашого терпіння, це не буде за 86 років як будувалось ВВС, але не буде й за місяць", – сказав Зураб Аласанія.
Він також порівняв перебудову Суспільного з будинком, в якому вже живе сім'я: "В тому і складність перебудови. Будувати з нуля значно легше".
Зауважується, що конкурс на посаду керівника НСТУ проводився вперше в історії України.
Також повідомляється, що за два дні обиратимуть членів правління, імена яких стануть відомими 15 травня.
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Нагадаємо, 10 квітня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала керівником Суспільного мовлення Зураба Аласанію.
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