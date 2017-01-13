Нагородну зброю від Авакова отримали Гройсман, Гонтарєва та Парубій
Список з 400 нагороджених опублікувала "Українська правда" з посиланням на джерело в МВС.
Зокрема, зброю від Авакова отримали прем'єр-міністр Володимир Гройсман, голова Нацбанку Валерія Гонтарева, міністр освіти Лілія Гриневич, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, міністр юстиції Павло Петренко і міністр екології Остап Семерак.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав від Авакова цілий арсенал: пістолет "Форт 17-05", "Jericho 941 FBL", штурмову гвинтівку "Форт-224", пістолет-кулемет K MP5 A4.
Також пістолети "Форт 17-05" дісталися тодішньому главі НБУ, коменданту Майдану Степану Кубіву і міністрам Остапа Семерака і Павла Петренка.
Глава Нацбанку Валерія Гонтарева в жовтні 2014 року була нагороджена пістолетом "Форт 9".
Також за даними видання, нардеп Сергій Пашинський отримав пістолет Glock 19" 28 березня, коли займав посаду в. о. голови Адміністрації президента.
Але найоригінальніший подарунок від Авакова отримав екс-прем'єр Арсеній Яценюк. 20 травня 2015 глава МВС нагородив його кулеметом "Максим". Крім цього, Яценюк отримав пістолети "Glock 19", "Jericho 941 FBL", штурмову гвинтівку "Форт-224".
Отримав подарунок від Авакова - пістолет "Форт 9" і штурмову гвинтівку "Форт 221" - також колишній голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський в лютому 2015 р.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко отримав у подарунок від голови МВС Арсена Авакова пістолет Сabot Gun "Jones 1911".
Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив пістолетом дружину міністра інформполітики Юрія Стеця і кума Петра Порошенка, телеведучу "5-го каналу" Яну Конотоп.
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