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Наєв не прогнозує загострення бойових дій у зв'язку з початком ООС

Значні зусилля будуть направлені на зміцнення позицій ЗСУ
Загострення бойових дій у зв'язку з початком ООС не прогнозується.
Наєв не прогнозує загострення бойових дій у зв Фото: з вільних джерел

"Хочу наголосити, ми не прогнозуємо загострення бойових дій у зв'язку з початком операції. ООС спрямована на встановлення миру, на ліквідацію будь-яких розділювальних ліній і штучних бар'єрів, які нині розділяють громадян України та цілі родини. Ми прийшли не для того, щоб роздмухувати конфлікт, а для того, щоб прискорити його завершення", - сказав командувач Операції об'єднаних сил Сергій Наєв на брифінгу в приміщенні Донецької обласної військово-цивільної адміністрації у Краматорську з нагоди початку Операції об'єднаних сил, який транслюється на телеканалі "112 Україна".

Також Наєв зауважив, що значні зусилля будуть направлені на зміцнення позицій ЗСУ на лінії зіткнення.Загострення бойових дій у зв'язку з початком ООС не прогнозується. Про це сказав командувач Операції об'єднаних сил Сергій Наєв на брифінгу в приміщенні Донецької обласної військово-цивільної адміністрації у Краматорську з нагоди початку Операції об'єднаних сил.

"Хочу наголосити, ми не прогнозуємо загострення бойових дій у зв'язку з початком операції. ООС спрямована на встановлення миру, на ліквідацію будь-яких розділювальних ліній і штучних бар'єрів, які нині розділяють громадян України та цілі родини. Ми прийшли не для того, щоб роздмухувати конфлікт, а для того, щоб прискорити його завершення", - підкреслив він.

Також Наєв зауважив, що значні зусилля будуть направлені на зміцнення позицій ЗСУ на лінії зіткнення.

Нагадаємо, за добу, 1 травня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 52 обстріли позицій ЗСУ, з них 13 з важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами. Поранено 2 українських військовослужбовців.

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