Наїзд авто на пішоходів у Німеччині: загинули троє, щонайменше 20 поранені, – ФОТО

У місті Мюнстер на заході Німеччини фургон врізався в пішоходів. Загинули, за останніми даними, три людини, не менше 20 поранені.

Про це повідомляє AP.

Фургон врізався в людей, які сиділи за столиками на площі у старому місті Мюнстера, в 15:27 за місцевим часом.

Шестеро людей перебувають у критичному стані.

Спочатку повідомлялося про 30 або 50 постраждалих.



Фото: twitter.com/joshdcaplan



Фото: twitter.com/joshdcaplan

Водій наклав на себе руки. За даними місцевих ЗМІ, це німець, 1969 року народження на ім'я Йенс Р. Повідомляється, що у нього були проблеми з психікою і суїцидальні нахили. Газета Süddeutsche Zeitung пише, що поліція обшукує його будинок на наявність вибухівки.



Фото: twitter.com/Pauli_Feger

Напад не визнається терактом. Поліція заявила, що розглядає всі можливі версії і перевіряє повідомлення очевидців про те, що в нападника могли бути двоє спільників, яким вдалося втекти. Також повідомляється, що у фургоні був знайдений "підозрілий предмет".

Поруч з площею, де стався наїзд, планувалося встановити загородження. Влада Мюнстера прийняла це рішення у вересні 2017 року після теракту на різдвяному ярмарку в Берліні.



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com