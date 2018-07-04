Наїзд авто на пішоходів у Німеччині: загинули троє, щонайменше 20 поранені, – ФОТО
Про це повідомляє AP.
Фургон врізався в людей, які сиділи за столиками на площі у старому місті Мюнстера, в 15:27 за місцевим часом.
Шестеро людей перебувають у критичному стані.
Спочатку повідомлялося про 30 або 50 постраждалих.
Фото: twitter.com/joshdcaplan
Фото: twitter.com/joshdcaplan
Водій наклав на себе руки. За даними місцевих ЗМІ, це німець, 1969 року народження на ім'я Йенс Р. Повідомляється, що у нього були проблеми з психікою і суїцидальні нахили. Газета Süddeutsche Zeitung пише, що поліція обшукує його будинок на наявність вибухівки.
Фото: twitter.com/Pauli_Feger
Напад не визнається терактом. Поліція заявила, що розглядає всі можливі версії і перевіряє повідомлення очевидців про те, що в нападника могли бути двоє спільників, яким вдалося втекти. Також повідомляється, що у фургоні був знайдений "підозрілий предмет".
Поруч з площею, де стався наїзд, планувалося встановити загородження. Влада Мюнстера прийняла це рішення у вересні 2017 року після теракту на різдвяному ярмарку в Берліні.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Об коррупционной солидарности
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це