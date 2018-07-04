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Наїзд авто на пішоходів у Німеччині: загинули троє, щонайменше 20 поранені, – ФОТО

Водій наклав на себе руки
У місті Мюнстер на заході Німеччини фургон врізався в пішоходів. Загинули, за останніми даними, три людини, не менше 20 поранені.
Наїзд авто на пішоходів у Німеччині: загинули троє, щонайменше 20 поранені, – ФОТО Фото: twitter.com/joshdcaplan

Про це повідомляє AP.

Фургон врізався в людей, які сиділи за столиками на площі у старому місті Мюнстера, в 15:27 за місцевим часом.

Шестеро людей перебувають у критичному стані.

Спочатку повідомлялося про 30 або 50 постраждалих.


Фото: twitter.com/joshdcaplan


Фото: twitter.com/joshdcaplan

Водій наклав на себе руки. За даними місцевих ЗМІ, це німець, 1969 року народження на ім'я Йенс Р. Повідомляється, що у нього були проблеми з психікою і суїцидальні нахили. Газета Süddeutsche Zeitung пише, що поліція обшукує його будинок на наявність вибухівки.


Фото: twitter.com/Pauli_Feger

Напад не визнається терактом. Поліція заявила, що розглядає всі можливі версії і перевіряє повідомлення очевидців про те, що в нападника могли бути двоє спільників, яким вдалося втекти. Також повідомляється, що у фургоні був знайдений "підозрілий предмет".

Поруч з площею, де стався наїзд, планувалося встановити загородження. Влада Мюнстера прийняла це рішення у вересні 2017 року після теракту на різдвяному ярмарку в Берліні.


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com

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07 04 2018 21:25
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