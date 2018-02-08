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Наїзд на лідерів одеського НРУ розслідують як замах на вбивство

Слідство веде слідче управління Головного управління Нацполіції
Поліція розслідує як замах на вбивство наїзд вантажівки на машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми, в якій вони ледь не постраждали.
Наїзд на лідерів одеського НРУ розслідують як замах на вбивство Фото: od.npu.gov.ua

О 10:38 до поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Червоний Хутір в автомобіль "Тойота", який стояв на узбіччі дороги, на великій швидкості в'їхала вантажівка, повідомляє поліція Одеської області.

Внаслідок зіткнення в Овідіопольському районі ніхто не постраждав.

Водій вантажного автомобіля з місця події втік. На місці події розбираються працівники поліції. Встановлюють обставини події.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

"Зараз перевіряється, чи справді зловмисники мали намір використати "газон" як спосіб завдати шкоди майну, здоров'ю чи навіть життю активістів, чи це якесь "бухе" ДТП", -  зазначив радник голови поліції Одеської області Руслан Форостяк у Facebook

"Активісти стверджують, що це спрямований напад, тому до їх інформації ставлення цілком серйозне та уважне", – додав він.

Правоохоронці проводять весь необхідний комплекс оперативних та невідкладних слідчих дій.

Вранці 2 серпня машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми протаранила вантажівка ГАЗ, вони уникли пошкоджень.

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02 08 2018 15:50
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