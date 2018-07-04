Наїзд на пішоходів у Німеччині: поліція не вбачає ісламістського сліду
Міністр наголосив, що на даний момент "ніщо не вказує на будь-яке ісламістське підґрунтя" наїзду на людей, пише DW.
Ройль також уточнив дані щодо загиблих унаслідок інциденту. За його словами, загиблих всього троє: двоє людей загинули внаслідок наїзду, а водій застрелився всередині мікроавтобуса безпосередньо після скоєного нападу.
Нагадаємо, за інформацією видання Sueddeutsche Zeitung, а також телеканалів WDR та NDR, водій вантажного мікроавтобуса – громадянин Німеччини 1969 року, який мав психічні розлади. У його помешканні провели обшук на предмет наявності вибухових речовин.
Видання Spiegel Online зазначає, що нападник – 48-річний мешканець Мюнстера Йенс Р., який в минулому одного разу вже демонстрував проблемну психічну поведінку, він не був відомий поліції як екстреміст.
Наїзд стався 7 квітня о 15:27 за місцевим часом в центрі Мюнстера, зловмисник спрямував автомобіль на людей, які сиділи на терасі популярного ресторану Grosser Kiepenkerl.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Об коррупционной солидарности
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це