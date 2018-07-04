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Наїзд на пішоходів у Німеччині: поліція не вбачає ісламістського сліду

За кермом мікроавтобуса перебував громадянин ФРН
Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль заявив у суботу, 7 лютого, що за кермом вантажного мікроавтобуса, який скоїв наїзд на людей у центральній частині міста Мюнстера, перебував громадянин Німеччини.
Наїзд на пішоходів у Німеччині: поліція не вбачає ісламістського сліду Фото: reuters.com

Міністр наголосив, що на даний момент "ніщо не вказує на будь-яке ісламістське підґрунтя" наїзду на людей, пише DW.

Ройль також уточнив дані щодо загиблих унаслідок інциденту. За його словами, загиблих всього троє: двоє людей загинули внаслідок наїзду, а водій застрелився всередині мікроавтобуса безпосередньо після скоєного нападу.

Нагадаємо, за інформацією видання Sueddeutsche Zeitung, а також телеканалів WDR та NDR, водій вантажного мікроавтобуса – громадянин Німеччини 1969 року, який мав психічні розлади. У його помешканні провели обшук на предмет наявності вибухових речовин.

Видання Spiegel Online зазначає, що нападник – 48-річний мешканець Мюнстера Йенс Р., який в минулому одного разу вже демонстрував проблемну психічну поведінку, він не був відомий поліції як екстреміст.

Наїзд стався 7 квітня о 15:27 за місцевим часом в центрі Мюнстера, зловмисник спрямував автомобіль на людей, які сиділи на терасі популярного ресторану Grosser Kiepenkerl.

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07 04 2018 23:48
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