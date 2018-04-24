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Наїзд на пішоходів у Торонто: кількість загиблих сягнула 10 людей

За словами поліції, водій перебуває під вартою
Кількість жертв наїзду мікроавтобуса на пішоходів у Торонто зросла до 10 осіб, постраждали 15.
Наїзд на пішоходів у Торонто: кількість загиблих сягнула 10 людей Фото: ЕРА

Про це пише Reuters.

Інцидент стався близько 13:30 за місцевим часом, саме, коли велика кількість службовців вийшла на обідню перерву. Принаймні один свідок розповів про те, що водій, схоже, навмисно направив автобус на жертв, проїхавши приблизно 1,6 км.

За словами поліції, водій перебуває під вартою.

Водієм мікроавтобуса, який в Торонто скоїв наїзд на 25 осіб, виявився 25-річний чоловік на ім'я Алек Мінасян.

Слідчі розглядають тероризм як ймовірний мотив наїзду, повідомило агентству джерело в американських спецслужбах.

За його словами, немає підстав вважати, що інцидент, в якому арендований фургон в'їхав у натовп, був нещасним випадком.

Нагадаємо, 23 квітня в Торонто водій на білому фургоні скоїв наїзд на пішоходів у районі вулиці Йонг і Фінч-авеню і зник з місця події.

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24 04 2018 06:30
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