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НАКО припиняє співпрацю з Укроборонпром через відсутність реформ

Уряд та Адміністрація Президента не створили незалежну Наглядову Раду Концерну
Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони розриває партнерство з ДК Укороборонпром через відсутність реформ.
НАКО припиняє співпрацю з Укроборонпром через відсутність реформ Фото: joinfo.ua

Співголова оборонного комітету Олег Рибачук зазначив, створення Наглядової ради мало б зменшити корупційні ризики в Укроборонпромі. 

"На жаль, ми не бачимо справжньої політичної волі з боку Адміністрації Президента", — заявив співголова НАКО Олег Рибачук, повідомляє сайті НАКО.

Комітет також оголосив, що співпрацюватиме із зацікавленими сторонами для розробки рекомендацій зі створення незалежної Наглядової ради у 2018 році і запропонував державі свою допомогу у впровадженні цих рекомендацій.

Національний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) – спільна ініціатива Transparency International Defence & Security (Велика Британія) та Transparency International Україна.

НАКО об’єднує  українських громадських діячів, журналістів, а також міжнародних експертів для протидії корупції у сфері безпеки та оборони. Ініціатива діє за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.

Нагадаємо, НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами "Укроборонпрому".

 
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26 12 2017 16:22
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