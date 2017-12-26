НАКО припиняє співпрацю з Укроборонпром через відсутність реформ
Співголова оборонного комітету Олег Рибачук зазначив, створення Наглядової ради мало б зменшити корупційні ризики в Укроборонпромі.
"На жаль, ми не бачимо справжньої політичної волі з боку Адміністрації Президента", — заявив співголова НАКО Олег Рибачук, повідомляє сайті НАКО.
Комітет також оголосив, що співпрацюватиме із зацікавленими сторонами для розробки рекомендацій зі створення незалежної Наглядової ради у 2018 році і запропонував державі свою допомогу у впровадженні цих рекомендацій.
Національний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) – спільна ініціатива Transparency International Defence & Security (Велика Британія) та Transparency International Україна.
НАКО об’єднує українських громадських діячів, журналістів, а також міжнародних експертів для протидії корупції у сфері безпеки та оборони. Ініціатива діє за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.
Нагадаємо, НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами "Укроборонпрому".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа