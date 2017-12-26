НАКО припиняє співпрацю з Укроборонпром через відсутність реформ

Уряд та Адміністрація Президента не створили незалежну Наглядову Раду Концерну

Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони розриває партнерство з ДК Укороборонпром через відсутність реформ.

Співголова оборонного комітету Олег Рибачук зазначив, створення Наглядової ради мало б зменшити корупційні ризики в Укроборонпромі.

"На жаль, ми не бачимо справжньої політичної волі з боку Адміністрації Президента", — заявив співголова НАКО Олег Рибачук, повідомляє сайті НАКО.

Комітет також оголосив, що співпрацюватиме із зацікавленими сторонами для розробки рекомендацій зі створення незалежної Наглядової ради у 2018 році і запропонував державі свою допомогу у впровадженні цих рекомендацій.

Національний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) – спільна ініціатива Transparency International Defence & Security (Велика Британія) та Transparency International Україна.

НАКО об’єднує українських громадських діячів, журналістів, а також міжнародних експертів для протидії корупції у сфері безпеки та оборони. Ініціатива діє за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.

Нагадаємо, НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами "Укроборонпрому".