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Накопичувальна пенсійна система може запрацювати з 2019 року, - Розенко

Міністр каже, що влада повинна була запроваджувати накопичувальну систему в 2006-2007 роках
Накопичувальна пенсійна система може бути запроваджена в Україні з 2019 року і не передбачатиме додаткового податкового тиску на громадян і бізнес.
Накопичувальна пенсійна система може запрацювати з 2019 року, - Розенко Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду, повідомляє УНІАН.

"Влада повинна була запроваджувати накопичувальну систему в 2006-2007 роках, але це постійно відкладалося через політичні рішення", - заявив міністр.

"Я впевнений, що ми не допустимо перенесення термінів впровадження накопичувальної системи, і вона буде запроваджена з 1 січня 2019 року, як це визначила Верховна Рада. Це і буде остаточна пенсійна реформа", - сказав Розенко.

Нагадаємо, що 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону.

Однак фракції "Батьківщина" і "Опозиційний блок" збираються оскаржувати ухвалення урядового законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Відтак, із 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як до цього.

Для 5,6 млн пенсіонерів пенсії в середньому збільшать на 692 грн. На 45% (з 949 грн до 1 373 грн) зростуть виплати для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію.

Для 600 тисяч пенсіонерів скасовують 15% обмеження виплати пенсій. Для 104 тисяч жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років, скасовують зменшення розміру пенсій. Із 2019 року індексація пенсій відбуватиметься автоматично.

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04 10 2017 17:14
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